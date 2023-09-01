Чешская "Виктория Пльзень" обыграла казахстанский "Тобол" в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz. Встреча прошла в Пльзене и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Фото: instagram.com/fcviktoria_official

Первым успеха после розыгрыша углового добился Томаш Хоры на 32-й минуте. На 59-й минуте Рафиу Дуросинми удвоил преимущество своей команды, искусно подрезав мяч головой после фланговой подачи - отчаянный прыжок Ивана Коновалова не спас ситуацию.

До финального свистка костанайцы так и не смогли размочить счет. Более того, на 90+3-й минуте они пропустили третий мяч, автором которого стал Ибрахим Траоре.

Таким образом, "Виктория Пльзень" по итогам двухраундового противостояния победила с общим счетом 5:1 и вышла в групповой этап Лиги конференций.

Жеребьевка группового этапа Лиги конференций состоится 1 сентября в Монако.

Добавим, что ранее из еврокубков выбыли другие казахстанские клубы - "Актобе" и "Ордабасы".