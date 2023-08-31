Заместитель руководителя управления образования Костанайской области Данагуль СЮНДИКОВА сегодня, 31 августа, сообщила о решении проблемы с финансированием питания начальных классов.

Фото из архива "НГ"

Ранее в бюджете были заложены только деньги на первоклассников. В августе маслихат скорректировал бюджет и заложил траты на питание учеников 2-4-х классов. До конца 2023 года депутаты заложили сумму 1 813 000 000 тенге на питание 48 838 детей.

На питание одного ребенка в день планируют тратить в среднем 521 тенге. Журналисты уточнили у Сюндиковой - на какой обед хватит выделенных денег?

- Эта сумма обозначенная, ежегодно растет, - ответила заместитель руководителя управления образования. - В этом году сумма была заложена на 2023 год и по ней мы будем работать. Вы прекрасно знаете, если у вас есть ребенок, что в меню входит горячее блюдо. Обязательно несколько раз в неделю дают фрукты. Чтобы поддержать жизнидеятельность ребенка, для одного раза в день этого питания достаточно. Все остальное - уже дополнительно за плату. Но если раньше родители платили эти деньги из своего кармана, то теперь базовое питание оплатит государство. Они оплачивали примерно такую же сумму. Это не обед, а завтрак. Каша там, суп. Есть нормы граммовки. Если родители хотят, чтобы он поел не кашу, а манты, тогда это другой вопрос. Это их вкусы, и родители будут этим заниматься сами.

По словам Сюндиковой, в 91-й малокомплектной школе, где нет столовых, школьники будут обеспечены бесплатным буфетным питанием.