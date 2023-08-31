Уголовное дело в отношении 39-летнего Каната ИЛЬЯСОВА начали рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 31 августа.

Он обвиняется в том, что в марте этого года перевозил крупную партию наркотиков марихуаны и гашиша.

- Наркотики закупил в Чу в особо крупном размере, - зачитала обвинительное заключение прокурор Мариям СУЛЕЙМЕНОВА. - Наркотики перевозил на своем автомобиле Ауди-100, которую задержали на 128-м км трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган. В ходе обыска в левом кармане подсудимого полицейские нашли 0,39 г гашиша для личного употребления. А потом на полу машины нашли рюкзак, где лежали 49 пакетов, в которых лежало 2 956 г гашиша и 2194 г марихуаны, что является особо крупным размером.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый хотел обменять свою Ауди-100 на приобретенные наркотики. После того, как отвезет их домой, должен был отогнать пустую машину в Чу. Но план не удался.

Канат Ильясов полностью признал вину. Он сообщил, что со школы курит марихуану, поэтому решил приобрести ее и гашиш для личного употребления.

- Денег у меня не было, поэтому я предложил обменять машину на наркотики, - пояснил подсудимый. - Машина стоила около 600 000 тенге, покупал я ее за 350 000 тенге, это было выгодно для меня.

Государственный обвинитель Мариям Сулейменова заметила - согласно материалам дела, подсудимый ранее продавал наркотики.

- Да, немного торговал, потому что у меня была просрочка по кредиту, - пояснил он. - Взял кредит 1 млн тенге, сложно было рассчитываться. Анашу и "план" употреблял сам.

То, что подсудимый курил наркотические вещества, подтвердила и его жена Татьяна Алексеенко, которую суд допросил в качестве свидетеля.

Процесс продолжается, суд приступил к изучению письменных материалов дела.