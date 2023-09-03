В последнее время в зоомагазинах Костаная можно встретить наряду с уже давно ставшими завсегдатаями волнистыми попугаями и канарейками маленьких экзотических птичек - зебровых амадин.

Зебровые амадины, рожденные жарким летом 2023 года

Эти птички, значительно уступающие в размерах обитающим у нас домовым и полевым воробьям, также относятся к воробьиным, а их родина - Австралия. Амадины имеют такие же пропорции тела, хвоста и крыльев, как и воробьи, а короткий и толстый клюв говорит, что это зерноядные птицы.

А свое название эти австралийские «воробушки» получили из-за узких полосок черного и серого цвета на грудке у самцов, заканчивающихся черным пятном. У самцов также коричневые бока с белыми пятнышками, яркие оранжевые щечки и яркий кораллового цвета клюв. И все это в сочетании, как и у самочки, с пепельно-серым верхом, белым низом и черно-белым полосатым хвостиком, а также морковного цвета лапками. У самочки щечки не окрашены, но есть под глазами вертикальные черные полоски - «слезки». И клювик у них светлее. Кстати, у молодых птиц клювы черные, и очень интересно наблюдать, как они в течение первого месяца жизни постепенно окрашиваются в направлении от основания к кончику.

Качели, даже в птичьем детстве, - любимое развлечение

За многие годы домашнего содержания зебровых амадин любители вывели птиц с различными цветовыми вариантами, и теперь, кроме природной - серой окраски, есть окраска «мармозет», это когда на белом фоне присутствуют черные полоски у глаз, поперечные полосы на хвосте, оранжево-красные пятна на щеках и пятнистые красно-коричневые бока, «пингвин», а также белые, палевые, пестрые и даже чернощекие и хохлатые. И из-за этого теперь в зоомагазинах можно встретить зебровых амадин всевозможного окраса, ведь мало кто при разведении амадин задумывается о селекции.

После многолетних гибридных скрещиваний из-за разнообразия оперения бывает сложно определить пол птички. И чтобы отличить самочку от самца, надо иногда не присмотреться, а... прислушаться. У амадин поют только самцы, причем у каждого своя песня. Конечно, пение амадин и канареек не идет ни в какое сравнение. И все же это достаточно приятная песенка. А вот позывки, которые птички издают при общении друг с другом, кому-то напоминают мяукание котят, кому-то - квакание лягушек, а кому-то - звук детских игрушек. Так что при выборе амадин самку можно брать любую, которая вам понравится, а вот к пению самца прислушайтесь. Постояв недолго рядом с клеткой, выберите с понравившейся вам песней, с которой ваш питомец будет и просыпаться, и приветствовать соседей по клетке, и общаться с вами.

Самочка у гнезда

Зебровые амадины идеально подойдут для начинающих любителей, ведь они являются наиболее неприхотливыми птичками для домашнего содержания. Но все же есть требования, которые необходимо знать. Амадины - птички стайные, поэтому содержать их по одной не рекомендуется. А выбрав парочку, нужно подумать и где они будут жить. Это очень подвижные птички, поэтому для содержания одной пары амадин необходима такая клетка, чтобы они там могли свободно летать. Круглая клетка навряд ли их устроит, так как в ней сложно ориентироваться. Жердочек в клетке должно быть несколько, и лучше, если они будут разного диаметра, но не тоньше 1 см - на слишком тонких птичке неудобно сидеть. Разместить их надо так, чтобы они не мешали птичьему полету, и чтобы, сидя на них, амадины не касались хвостом прутиков клетки. Должны быть в клетке несколько кормушек, баночка для минерального корма (прокаленный речной песок, измельченная яичная скорлупа, мел, ракушечник), поилка и ванночка для купания. Амадины - очень чистоплотные птицы и любят купаться. Они умудряются это делать даже в поилке. Но лучше для этих целей использовать купалки, которые подвешиваются снаружи клетки. Так меньше разбрызгивается вода. После водных процедур они начинают отряхиваться и чиститься, перебирая себе и друг другу перышки, и снова в полет. Не помешают амадинам и солнечные ванны, ведь вместе с солнечными лучами организм птицы получает витамин D, что полезно, особенно в период линьки. Но при этом не ставьте клетку надолго под прямые солнечные лучи. Следует беречь птиц и от сквозняков.

Что касается питания, то нужно стараться резко не переходить с одного вида корма на другой. Амадины - зерноядные птицы, и основу их рациона составляет просо - красное, желтое и белое, а также канареечное семя, могар, чумиза, семена луговых трав, которые они любят употреблять в колосьях в полузрелом виде. В зоомагазинах сейчас много кормов для птиц. Нужно уточнить при приобретении птиц, каким кормом их кормили. В среднем на одну птичку в день надо не больше полутора чайной ложки зерновой смеси. Кроме этого, амадинам нужно давать и мягкий корм - сваренные вкрутую и натертые на терке куриные яйца с небольшой добавкой мелко натертой моркови и толчеными белыми сухарями, свежий творог, а также различные каши - пшенную, рисовую, гречневую. А еще амадины с удовольствием едят овощи и зелень - капусту, огурцы, салат, мокричник, листья одуванчика, но ни в коем случае не давайте им содержащие эфирные масла укроп, базилик, петрушку и розмарин.

Самец природного окраса (справа) и самочка окраса «мармозет»...

А когда ваши питомцы повзрослеют, то непременно захотят размножаться. Но позволить им делать это можно в возрасте не моложе полугода, когда их организм достаточно окрепнет. Для разведения в клетку или снаружи клетки надо подвесить гнездовой домик размерами 15х12х12 см. Лучше всего отверстие в домике выполнить в виде щели. На дно домика можно насыпать опилки или выстелить сухой травой. В клетке тоже должен быть строительный материал: сено, перья, тонкие веточки, пенька, но только не вата. Как только самка начнет откладывать яйца, строительный материал нужно убрать, чтобы птицы не заложили им кладку. Самка откладывает до шести яиц, а насиживают кладку обе птицы поочередно. Через 13-14 дней начинают вылупляться птенцы, которые покинут гнездо недели через три. Родители их докармливают после вылета еще дней 7-10. В период, когда птицы высиживают яйца, им не требуется много корма, а когда начнут появляться на свет птенцы, то питание должно быть полноценным.

Очень интересно наблюдать за подрастающим молодняком, а как только молодые птицы начнут самостоятельно питаться, их можно отсадить, а родители приступят ко второй кладке. Вообще зебровые амадины могут размножаться все 365 дней в году, но после трех кладок гнездовой домик нужно убрать, чтобы дать родителям отдохнуть и восстановить силы.

И их птенцы: двое из гнезда - разные с лица, причуды селекции

При содержании зебровых амадин, которые не издают практически никакого запаха, не нужно забывать об уборке в клетке, которая займет всего около пяти минут в день. А при хорошем уходе птички способны прожить до 15 лет, что в полтора-два раза больше, чем в природе. И эти пернатые малыши смогут помочь вам совершить не одно удивительное открытие и испытать радость соприкосновения с таким загадочным миром природы.

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