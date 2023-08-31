План отключения электроэнергии на конец этой недели уточнили в Костанае
31 августа 2023, 13:18 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 1 по 2 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В конце этой недели работы на высоковольтных линиях пройдут в двух районах областного центра. В одном из них они продолжатся и на следующей неделе до 9 сентября.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-98 (работы на ВЛ)
со 2 по 9 сентября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Плеханова 53-98, 98/2-98/10,
- ул. Рудненская 60-82,39/2-39/12,41/1-41/11,
- ул. Чернышевского 59-69, 59/1- 59/5,
- ул. Лесная 1-15,
- ул. Сибирская 22-71, 43/1-43/7, 41/1, 49/1-49/6, 90/3, 47/3, 47/5, 86/5.
КТП-88 (работы на ВЛ)
1 и 2 сентября с 10:00 до 18:00
- ресторан «Фесла»,
- магазин «Агролайн»,
- «Полесье»,
- «Агрегат»,
- «Профинструмент».
Частный сектор:
- ул. Лесная 35-80,
- ул. К.Маркса 49/1-49/15, 51/2-51/18, 17-68, 40/1-40/7,38/2-38/8, 32/1-32/10, 34/1-34/7, 62/1-62/13, 60/2-60/14, 39/2-39/16, 37/1-37/9, 50/1-50/13, 48/2-48/14,
- ул. Рудненская 76-96,
- ул. Строительная 44-85, 77/1-77/9,
- ул. Сибирская 74-115, 86/1-86/2,
- ул. Западная 43-86,
- ул. Ю. Гагарина 42/2-42/24, 44/1-44/12,
- ул. Карбышева 39-75.
Светофор:
- ул. Карбышева – ул. Ю. Гагарина
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