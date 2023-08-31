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План отключения электроэнергии на конец этой недели уточнили в Костанае

31 августа 2023, 13:18 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 1 по 2 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В конце этой недели  работы на высоковольтных линиях пройдут в двух районах областного центра. В одном из них они продолжатся и на следующей неделе до 9 сентября.

 

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-98 (работы на ВЛ)

со 2 по 9 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 53-98, 98/2-98/10, 
  • ул. Рудненская 60-82,39/2-39/12,41/1-41/11, 
  • ул. Чернышевского 59-69, 59/1- 59/5, 
  • ул. Лесная 1-15, 
  • ул. Сибирская 22-71, 43/1-43/7, 41/1, 49/1-49/6, 90/3, 47/3, 47/5, 86/5.

КТП-88 (работы на ВЛ)

1 и 2 сентября с 10:00 до 18:00

  • ресторан «Фесла», 
  • магазин «Агролайн», 
  • «Полесье», 
  • «Агрегат», 
  • «Профинструмент».

Частный сектор:

  • ул. Лесная 35-80, 
  • ул. К.Маркса 49/1-49/15, 51/2-51/18, 17-68, 40/1-40/7,38/2-38/8, 32/1-32/10, 34/1-34/7, 62/1-62/13, 60/2-60/14, 39/2-39/16, 37/1-37/9, 50/1-50/13, 48/2-48/14, 
  • ул. Рудненская 76-96, 
  • ул. Строительная 44-85, 77/1-77/9, 
  • ул. Сибирская 74-115, 86/1-86/2, 
  • ул. Западная 43-86, 
  • ул. Ю. Гагарина 42/2-42/24, 44/1-44/12, 
  • ул. Карбышева 39-75.

Светофор:

  • ул. Карбышева – ул. Ю. Гагарина