Путешествие по зарубежью - дело недешевое и сложное. Чего стоит только процесс оформления визы. Тем более, если ты отдыхаешь не по путевке, а именно путешествуешь по городам и дорогам. Костанаец Руслан АЛПЫСПАЕВ отправился в автомобильный тур. О том, с какими трудностями столкнулся и что увидел за границей, рассказал «НГ».

Виза и границы

Ровно 6 лет назад мы рассказали о том, как Руслан вместе с супругой и двумя дочерьми отправился на машине через Россию в Турцию. Теперь он осуществляет новую мечту:

- Я хочу показать детям Европу, показать им этот регион, где много стран, культур и традиций, - рассказывает Алпыспаев. - Хочу, чтобы у них было понимание и видение, как дальше жить.

С автором этой статьи Руслан разговаривал 24 августа, когда путешественники добрались до Франции, проехав через Латвию, Польшу, Германию и Нидерланды.

После изучения статистики Алпыспаевы решили обращаться за визой в посольство Германии. Приложили маршрутный лист, бронь гостиницы, справку о недвижимости, выписку с банковского счета с данными о том, что на счете лежит около 4 млн тенге.

Первую короткую остановку семья Алпыспаевых сделала в Москве

- Стартовали из Костаная 12 августа, переночевали в Челябинске, там докупили некоторые вещи и двинулись через Уфу на Москву, - вспоминает Руслан. - То есть первые три дня мы провели в пути с перерывами на ночевку. В российской столице мы девочкам, конечно, показали Красную площадь: ГУМ, собор Василия Блаженного. Москва - это столица нашего детства. Там тысячелетняя история. Но, если честно, Москва высасывает из тебя энергию. Мы, когда вернулись домой, сразу упали и уснули.

На Москву у Алпыспаевых был всего день. После двинулись к границе с Белоруссией. Дети смотрели кино, играли в дорожные игры, смотрели по сторонам и совместно решали, куда должны зайти в каждом городе. Девочки мечтали побывать в Диснейленде. Большую часть времени за рулем была супруга Руслана - Камшат. Но уже на границе пришлось корректировать планы.

В сквере в Латвии

- Я долго готовился, изучал форумы путешественников, читал правила и особенности дорожного движения в разных странах, - говорит Руслан. - Но чего я не знал - что граждан других стран не пропускают через белорусскую границу. Нам пришлось дать крюк в 350 км до латвийской границы. Границу проходили тяжело, так как российская сторона совсем не шевелится. Простояли почти 20 часов. А латвийских пограничников преодолели за час. Мой день рождения, 18 августа, праздновали уже на территории Европейского союза. Остановились в ближайшем к границе городе - Резекне. Тихий и спокойный, где люди не торопятся жить.

История и шопинг

Выехав из Латвии утром, Алпыспаевы к вечеру приехали в столицу Польши. На Варшаву отвели два дня, через «Букинг» сняли квартиру. Руслан старается чередовать аренду гостиниц и квартир, так как в последней есть стиральная машинка.

Улицы Варшавы - это стиль старины, воссозданный после бомбежек

- Мы сразу поехали на рыночную площадь старого города, - рассказал он. - Во время войны Варшаву разбомбили почти до основания. Хотели посмотреть, как им удалось по кирпичику восстановить город. Они смогли совместить старинный стиль с современным городом. Варшава - атмосферный город. Хоть и кажется, что это бывший социалистический блок, но там уже чувствуется, что ты приехал в Европу. Там люди все улыбаются, готовы ответить на любой твой вопрос. Мы гуляли по основным туристическим местам: королевский дворец, памятник русалке.

Прилавок со сладостями на рыночной площади

- На второй день у нас был запланирован шопинг, и мы пошли по магазинам, - продолжила рассказ мужа Камшат АЛПЫСПАЕВА. - Я думала, что в Варшаве много брендовых и качественных вещей. Помню из детства польские сапоги. Но закупаться сильно не стали - цены там довольно существенные. Детям обувь купили, взяли несколько других вещей. Кстати, в Варшаве очень много маленьких магазинчиков, где продают янтарь, украшения из него. Дочек именно янтарь заинтересовал больше всего.

В польской столице казахстанцев еще понимали и отвечали на русском языке, но в других городах все чаще приходится переходить на английский. Но если вы не собираетесь вести душевные разговоры с местными жителями, достаточно базовых знаний, чтобы спросить дорогу или заказать еду в кафе.

От парковки до зоопарка

Из Варшавы поехали в Берлин. Планировали остановиться в кемпинге возле столицы Германии. Приехали к 9 часам вечера и уткнулись в закрытую дверь администрации.

- Немцы, как выяснилось, после семи вечера не хотят работать, и там большинство магазинов вечером уже закрыты, - сетует Руслан. - Мы объехали несколько домов в кемпинге, в Берлине искали гостиницу - все закрыто. Пришлось выкручиваться. Поехали на оборудованную парковку рядом с кафе. Благо, у нас в машине есть три спальных места, семиместный минивен это позволяет. Поэтому ночевали в машине. Договорились друг с другом, что это будет наше приключение. Нельзя же все идеально спланировать. Дети и супруга спали в полный рост, а я на переднем сиденье выспался.

После такой ночи времени на осмотр города не осталось. Да и в поиске парковки Алпыспаевы проехали 350 км от Берлина к голландской границе. Возвращаться уже смысла не было. «Оставим на потом, будет повод повторить путешествие», - резюмирует Руслан.

Даже в провинциальном городке в зоопарке есть на что и на кого посмотреть

На границе заехали в зоопарк местного города. Он огромный и по размерам, и животному разнообразию. В вольерах воссоздана среда обитания животных. Самые большие - у слонов, носорогов и жирафов. Оборудованы смотровые площадки. Чтобы обойти большинство вольеров, потребовалось четыре часа.

Амстердам изрезан каналами

- В Амстердаме царит дух свободы, там много студентов и молодежи, - отмечает костанайский путешественник. - Там с тобой общаются, как будто родной брат приехал. Или первая любовь. Мы гуляли по цветочному рынку. Машину оставили возле гостиницы, потому что в центре тяжко с парковкой. Немного заблудились в общественном транспорте, где все надписи на голландском. Главное - чтобы у вас работали гугл-карты, и вы все поймете. Амстердам делится каналами на 90 частей. Представляете, какая там атмосфера! Много магазинов, где продают сыры. Стоят столики с уже нарезанным сыром на пробу. Мы все перепробовали. Там их много, к одному предлагали мед, к другому - горчицу.

Пока Алпыспаевы проехали только треть маршрута. Подробности из новых стран читайте в следующих номерах «НГ».

Фото из личного архива