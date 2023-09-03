Еще один рецепт из серии «проверено на себе». Пирог ценен не только вкусом и красотой, но и тем, что в него идет действительно изрядное количество яблок, которых сейчас так много.

Вот такой он, цветаевский пирог отличного вкуса в нашем исполнении

Яблоки нужны кисло-сладкие, поплотнее. Если шкурка жесткая, что часто бывает у поздних сортов, ее лучше очистить. Нарезать яблоки произвольно, кусочками, но не очень мелкими. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы не темнели. Ксения воспользовалась концентратом лимонного сока.

Особенность цветаевского пирога - два теста. Из одного печется основа, из другого делается заливка для начинки. Тесто для основы песочное. Муку смешать с разрыхлителем и сахаром, добавить к ним холодное сливочное масло.

- Лучше, чтобы оно было не прямо из морозилки, - советует Ксения. - У меня было такое, я его натирала на терке, это не очень просто. А будь оно чуть мягче, нарубила бы мелко ножом, как в видеорецепте.

Из мучной смеси и масла получается такая крошливая субстанция, к ней добавляем холодную сметану. Жирность значения не имеет. Быстро замешиваем тесто и отправляем в холодильник. Теперь очередь теста-заливки.

Миксером взбиваем яйца с сахаром, хорошо к обычному добавить ванильного, у меня не было, - рассказывает Ксения, - потом очередь сметаны. Отдельно смешиваем муку с кукурузным крахмалом и добавляем к жидким ингредиентам. Перемешиваем миксером.

Из охлажденного теста на пергаменте раскатываете круглый сочень, ориентируясь на размер вашей формы. Теста должно хватить на дно и бортики. Если придется по бортикам равнять, распределите ломтики по дну. Ксения отмечает, что удобно тесто перекладывать в форму, просто переворачивая пергаментную подложку.

У меня форма силиконовая. В ней в принципе ничего не пригорает. Но такой пирог в ней я пекла впервые. И чтобы лучше вынимался, выстелила и эту форму пергаментом. Кстати, доставать выпечку было потом действительно удобно, - говорит Ксения.

Тесто на дне надо посыпать смесью корицы и сахара (по 1 ч. ложке), поверх выложить яблоки, залить их жидким тестом, 6-8 ломтиков распределить поверх заливки. Для красоты и фактурности. Печь пирог при 180 градусах 50 минут. Вынуть из духовки и полностью остудить в форме.

Ингредиенты

Для начинки: 0,8-1 кг яблок

Для теста-основы: 250 г муки, 5 г разрыхлителя, 40 г сахара, 150 г сливочного масла, 100 г сметаны

Для теста-заливки: 2 яйца, 150 г сахара, 300 г сметаны, 1 ст. ложка с горкой кукурузного крахмала, 3 ст. ложки муки

Фото Ксении РЕБИК