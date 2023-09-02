Управление сельского хозяйства обнародовало статистику за семь месяцев, прежде всего отметив небольшой рост производства сырья - мяса и молока.

- В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности области сейчас функционируют свыше 200 предприятий. С начала текущего года ими произведено продуктов питания на сумму 242,9 млрд тенге, что на 18,9% больше аналогичного периода прошлого года, - отметил на совещании 29 августав докладе руководитель управления Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ.

Зафиксирован рост производства по нескольким наименованиям товаров, которые входят при этом в список социально значимых. Совещание как раз посвящалось «вечной» теме стабилизации цен на продовольствие. За семь месяцев в области произведено 666,3 тыс. т муки - рост на 12%, хлеба 16,6 тыс. т - на 9,4%, молока обработанного 44,4 тыс. т - на 8,5%, масла сливочного 2 тыс. т - на 96,5%, мяса и пищевых субпродуктов 19,3 тыс. т - на 66,7%, масла подсолнечного 15,3 тыс. т - на 33,2%.

Спад объемов производства произошел по макаронным изделиям - на 8%, крупам - на 25%.

По официальным данным считается, что местным молоком население области обеспечено полностью. Это не значит, что все покупают и пьют только молоко от «ДЕПа» или «Села Лесного», речь о количественном показателе в пересчете на численность населения и физиологическую норму. Но та же статистика доказывает, что костанайцам не хватает своего сливочного масла, творога, кисломолочных продуктов.

По мясу обеспеченность продуктом местного производства достигает 72%. Говядины, конины и свинины производится достаточно, опять же просто в пересчете на количество населения. Не хватает баранины и, как ни странно, мяса кур. При функционировании трех птицефабрик мясного направления.

Отдельная тема - овощи. В последние годы они да сахар показывали рекордные ценовые взлеты. Вспомните двухлетней давности морковь по цене ананаса, установление предельных цен на капусту, лук по 330 тенге зимой прошлого года. Что в этом году?

- За 7 месяцев наибольший рост цен отмечен на капусту - 66,7%, с 96 тенге до 160 тенге/кг, лук - 28,8%, с 118 тенге до 152 тенге/кг, на морковь - 28,6% , со 140 тенге до 180 тенге/кг, картофель - 17,5% , со 137 тенге до 161 тенге/кг, - перечислил Бекмухамедов.

Все эти овощи входят в перечень социально значимых, поэтому их для товарных интервенций закупает стабфонд. Но и зимой, и в межсезонье эти вбросы до сих пор не очень-то способствовали снижению цен. Недавно в Костанай завезли 20 т капусты из Туркестанской области. Закупку курировала СПК «Тобол», 4 тонны признали некондиционными, отбраковали.

В стабфонд закупают овощи нового урожая у местных хозяйств: КХ «Тэрра», КХ Бекиров, КХ «Садовод», контракты подписаны на картофель по 140 тенге/кг, морковь - по 140 тенге/кг, капусту по 110 тенге/кг, лук - по 130 тенге/кг. Чтобы реально сдерживать цены в межсезонье, нужны не только деньги господдержки на закуп овощей, но и мощности для хранения. Сейчас в области 62 овоще- и картофелехранилища суммарной емкостью хранения 82,3 тыс., из них с холодильным оборудованием всего на 6 тыс. т , с вентиляционным - на 40,7 тысяч.

- Чтобы всерьез говорить о стабилизации цен, нужно говорить, прежде всего, о наращивании собственного производства во всех отраслях, - сказал на совещании аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, - а значит, о притоке инвестиций. И это задание для акимов. Чем им еще в районах заниматься, как не искать людей, готовых развивать производство? Деньгами на определенных условиях будем помогать.

Некоторые инвестиционные проекты были названы: в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию овощехранилища на 6 тыс. тонн ТОО «Green Terra», на 2024 год - строительство еще 2-х с емкостью по 4 тыс. тонн каждое.

Опять говорили о необходимости строить современные молочно-товарные фермы, работы по 6 таким стартовали, по словам Бекмухамедова, в этом году. Уже посчитан завтрашний эффект от них.

- Только введение этих молочно-товарных ферм позволит увеличить производство молока на 30% в организованных хозяйствах, - сказал руководитель управления, - и обеспечит дополнительную загрузку молокоперерабатывающих предприятий с 70% до 86%.

Аким области заявил, что на следующий год в районах должны быть подготовлены пакеты ПСД еще по десяти фермам.

Фото Галины катковой