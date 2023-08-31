Дисциплинарные дела в отношении членов этой комиссии рассмотрел совет по этике департамента Агентства по делам госслужбы. Если суммировать, за что троих чиновников рекомендовано наказать в дисциплинарном порядке, то хватит одного слова - за формализм.

Одному жителю района комиссия одобрила получение земельного участка в водоохранной зоне, еще нескольким позволила получить второй раз бесплатные земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, хотя в РК это разрешено лишь однократно.

Одно из заседаний комиссии прошло вообще без кворума. На нем рассмотрели 45 заявок. В итоге решения по всем оказались неправомочны. Пришлось 15 заявителям направлять уведомления об отзыве положительных решений. Отказы, в свою очередь, тоже являются незаконными.

Своих коллег и подчиненных горячо защищал заместитель акима Костанайского района Кайрат КАСКАБАЕВ, говоря о том, что у них очень много работы, поток заявлений на рассмотрение огромный... Упоминал и объективные трудности - например, в реальности нигде нельзя отследить, проконтролировать, получал ли человек уже бесплатный земельный участок, заявитель должен сам извещать об этом.

Члены совета по этике, выслушав все аргументы, тем не менее рекомендовали акиму района наказать в дисциплинарном порядке руководителя отдела земельных отношений, акима Заречного сельского округа, руководителя отдела сельского хозяйства - вынести им предупреждение о неполном служебном соответствии.

Фото Галины КАТКОВОЙ