Сообщение о возгорании в 9-этажном жилом доме № 79 по ул. Садовой в Костанае поступило в службу спасения «101» сегодня, 30 августа, в 12:55.

Как сообщила пресс-служба ДЧС, через несколько минут после приезда пожарных было обнаружено, что на 4-м этаже в квартире горит кухонная мебель на площади 5 кв. м.

"Благодаря слаженным действиям руководителя тушения пожара и личного состава по лестничному маршу вытащили 3-х человек (из них 2 детей) и эвакуировали 6 человек, - отметили в ведомстве. - Оперативный дежурный дежурной службы пожаротушения Бижанов с 9-го этажа по лесничному маршу спас ребенка 2023 года рождения. Пожарный пожарной части № 5 Ерманов спас 4-летнего ребенка с пятого этажа. Стажёр пожарный-спасатель ПЧ-6 Казиев спас женщину с 7 этажа".

В 13.10 пожар был локализован, в 13.15 ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. В тушении принимали участие 24 сотрудника личного состава и 6 единиц техники.

Фото предоставлено ДЧС