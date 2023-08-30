Футболисты костанайского «Тобола», являющиеся гражданами России и Беларуси, получили шенгенские визы перед выездным матчем плей-офф Лиги Конференций с пльзеньской «Викторией», сообщает Sports.kz.

Российский вратарь "Тобола!" Иван Коновалов /Фото fctobol.kz

Игра находилась под угрозой срыва, так как «Тобол» мог вовсе не вылететь в Чехию в том случае, если игрокам не будут выданы визы. Ранее сообщалось, что основной вратарь команды Иван Коновалов, защитник Альберт Габараев, нападающий Павел Кириенко (все — Россия), а также полузащитник Павел Забелин из Беларуси не могли получить разрешение на въезд в Чехию из-за наложенных на граждан этих стран ограничений после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

«Во вторник правительство единогласно согласилось выдать визы в Чехию игрокам казахстанского клуба „Тобол“ из Костаная. Правительство приняло это решение прежде всего потому, что игроки частного казахстанского клуба „Тобол“ представляют этот клуб и Казахстан, а не Российскую Федерацию или Беларусь», — сказал местным СМИ официальный представитель правительства Чешской Республики Вацлав Смолка.

Запрет на выдачу виз игрокам «Тобола» грозил дисциплинарным делом от УЕФА и санкциями уже против самой «Виктории». Как передает Sport.cz, в ситуацию вмешался сам чешский премьер-министр Петр Фиала.

«Я хотел бы поблагодарить чешское правительство во главе с премьер-министром Петром Фиалой за принятое решение, также основанное на рекомендациях Национального спортивного агентства. Я думаю, что этот шаг отвечает интересам не только футбола как коллективного вида спорта, но и целостности Лиги Конференций как соревнования УЕФА», — добавил председатель Футбольной ассоциации Чешской Республики (FAČR) Петр Фоусек.

Чешская «Виктория» прокомментировала решение своего правительства выдать шенгенские визы выступающим за костанайский «Тобол» футболистам из России и Беларуси перед ответным матчем плей-офф Лиги Конференций УЕФА.

«Мы всегда оказывали „Тоболу“ всю необходимую помощь и общались со всеми вовлеченными сторонами, чтобы решение было принято как можно быстрее. Мы приветствуем то, что все разрешилось. Мы с нетерпением ждем матча и верим, что в четверг как можно больше болельщиков придут поддержать нас в этой важной игре», — говорится в сообщении пльзеньского клуба.

Матч «Виктория» — «Тобол» состоится 31 августа в 23:00 по времени Астаны. Первая игра в Костанае завершилась минимальной победой гостей — 2:1. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап Лиги Конференций.