Как сообщил на праздновании Дня спорта руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Мурат Кинтонов, в нашей области начнут культивироваться новые виды спорта: водное поло и биатлон. Вместе с тем все более популярным среди костанайцев становится и такой вид физической активности, как скандинавская ходьба.

Участники первых официальных стартов по скандинавской ходьбе в парке Победы / Фото Курманая ИСЕРГЕПОВА

Скандинавская ходьба была придумана в Финляндии, как оздоровительная методика для школьников, еще в середине прошлого века. Этим видом спорта могут заниматься люди независимо от возраста и от уровня физической подготовки. Считается, что в настоящее время не существует другой формы физической активности, которая имела бы такой выраженный и быстрый эффект для здоровья и в тоже время являлась безопасной и легко изучаемой, как скандинавская ходьба.

Уже несколько лет в городских парках и на набережных можно увидеть шагающих с палками в руках людей, считающих скандинавскую ходьбу одним из доступных способов привести себя в тонус. В сравнении с обычной ходьбой скандинавская ходьба более энергозатратна. Объясняется это тем, что при ходьбе с палками задействованы мышцы тела, расположенные выше пояса - мышцы плечевого пояса, туловища и пресса, не работающие при обычной ходьбе. А чем больше участвует мышц, тем легче человек переносит нагрузку. Скандинавская ходьба не уступает по энергозатратам даже медленному бегу, снижая при этом нагрузку на тазобедренные, коленные и голеностопные суставы. И еще - ходить с палками может каждый, а вот бегать могут не все. Конечно, это подразумевает определенную технику ходьбы и соответствующий инвентарь - специальные палки, разработанные для скандинавской ходьбы и подобранные по росту.

В области создана федерация скандинавской ходьбы, которая планирует проводить занятия по обучению правильной технике ходьбы под наблюдением инструкторов, а также соревнования по этому виду спорта.

Знаковым событием для Казахстана стало проведение в Алматы этим летом крупнейших соревнований по скандинавской ходьбе под эгидой Международной федерации скандинавской ходьбы World Original Nordic Walking Federation (ONWF) - этапа Кубка мира по скандинавской ходьбе. В соревнованиях, прошедших в роще Баума при поддержке Общественного объединения «Экстремальная атлетика» и школы скандинавской ходьбы «Евразия», приняли участие свыше 300 спортсменов из десяти стран, которых напутствовал перед стартом президент ONWF Марчин Шульц. Для казахстанских поклонников этого вида спорта международные старты стали уникальной возможностью посоревноваться с лучшими спортсменами со всего мира на родной земле.

Победный финиш Романа Мулюкова на этапе Кубка мира / Фото live.myrace.info

Честь Казахстана защищали любители скандинавской ходьбы и из Костаная. Известный костанайский бегун Курманай Исергепов, в свое время становившийся чемпионом Казахстана по марафону, увлекшись скандинавской ходьбой, уже одержал несколько побед в соревнованиях различных уровней по новому для себя виду спорта. В его активе первое место на дистанции 10 км в программе международного полумарафона в Астане, первое место на дистанции 5 км в программе легкоатлетического пробега в селе Париж Челябинской области России, а также второе место на дистанции 10 км в программе международного полумарафона в Алматы. На этапе Кубка мира Курманай Исергепов впервые выступил на дистанции 21 км и занял пятое место в возрастной группе 50 лет и старше.

Курманай Исергепов на дистанции этапа Кубка мира / Фото live.myrace.info

Для второго костанайского спортсмена Романа Мулюкова участие в этапе Кубка мира вообще стало дебютным стартом в этом виде спорта. Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, четыре года назад увлекшись бегом на длинные дистанции, очень серьезно готовился к своим первым соревнованиям по скандинавской ходьбе и успешно защитил честь республики, заняв первое место в возрастной группе 50-59 лет на дистанции 5 км, показав при этом четвертый результат в абсолютном зачете, всего 10 секунд уступив Богдану Григоровичу из Польши.

Первые же соревнования по скандинавской ходьбе в Костанае прошли в августе, накануне Дня спорта, и были организованы отделом физической культуры и спорта. На старт дистанций 3 км для женщин и 5 км для мужчин в парке Победы вышли около 50 человек. Участники соревновались в нескольких возрастных группах, победителями в которых стали костанайцы Матвей Максин, Томирис Байдаулетова, Наталья Салатова, Кумисжан Сейсембаева, Александр Смирнов, Абиш Нурушев и Балгабай Кульпеисов из Акмолинской области.

В ожидании старта / Фото Курманая ИСЕРГЕПОВА

На церемонии награждения призеров первых официальных соревнований руководитель отдела физической культуры и спорта акимата города Костаная Жанибек Журкабаев пообещал, что соревнования в областном центре по скандинавской ходьбе будут проводиться на регулярной основе летом, осенью, зимой и весной.

Афиша чемпионата Костаная по скандинавской ходьбе

Сказано - сделано! И в День конституции Республики Казахстан пройдет чемпионат Костаная по скандинавской ходьбе, в котором будут определяться победители и призеры в пяти возрастных группах - до 30 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

Начало соревнований в 10:00 30 августа, старт - у городского шахматного клуба имени А.Г.Уфимцева. Приглашаются все желающие.