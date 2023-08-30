Заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова высказалась о бесконтрольной миграции в столицу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах заседания правительства журналисты поинтересовались, необходимо ли ограничивать этот процесс.

"На данный момент, я думаю, это правильное решение, потому что социальная инфраструктура столицы не готова. Когда она будет готова и будут соответствующие возможности, тогда можно увеличивать (население за счет миграции. – Прим.)", - высказалась Дуйсенова.

По словам заместителя премьер-министра, акимат Астаны сегодня готовит соответствующий документ. Ограничения не будут касаться приезжающих на учебу и на работу - в том случае, когда вуз и работодатели будут обеспечивать их местами проживания. Также ограничений не будет для тех, кто приехал краткосрочно - отдохнуть или получить лечение.

Позже Дуйсенова пояснила, что казахстанец, прибывший в Астану, должен быть зарегистрирован по месту проживания. Однако по самому прибытию никаких ограничений нет.

"Хочу сказать, что никаких ограничений рабочей группой не предложено и не предусматривается. Я помню, что по Генплану к 2035 году более 2,5 миллиона человек будут проживать в Астане. Генплан столицы предусматривает расширение инфраструктуры и строительство жилья на это количество человек. Ограничений никаких нет", - пояснила министр во время встречи с журналистами.

В свою очередь, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов добавил, что контролировать миграционный поток в Астану будут через учет.