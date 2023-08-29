Запрет на ввоз праворульных авто хотят ввести в Казахстане. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Проектом приказа предусматривается введение запрета на ввоз праворульных автомобилей в Казахстан сроком на 6 месяцев. Обязанности по обеспечению контроля по реализации запрета планируют возложить на Комитет государственных доходов Министерства финансов при взаимодействии с Пограничной службой КНБ.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 сентября.

Отметим, что с 2007 года в Казахстане запрещена регистрация праворульных автомобилей, но их эксплуатация не запрещена.

В декабре 2022 года стало известно, что на казахстанский учет можно будет поставить иностранные праворульные автомобили, которые пересекли границу до 1 сентября 2022 года. Процедура легализации иностранных авто длилась до 1 июля этого года.