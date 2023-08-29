В Казахстане реальная инфляция за два года превысила 60%. Об этом заявил экономист Олжас Худайбергенов, передает LS.

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По его словам, в Казахстане инфляция значительно выше, чем в соседних государствах.

"И то, что официально заявляется 14% – это, на самом деле, заниженная цифра. Есть данные, что реальная инфляция за два года уже превысила минимум 60%, а есть оценки и 80-100%. Это создает давление на курс, и все в ожидании, что при таком росте цен девальвация станет неизбежной в горизонте года", – заявил он в ходе круглого стола "Застой или новые 90-е: что ждет бизнес Казахстана?".

При этом, по словам эксперта, в стране присутствует некоторая разбалансированность среди чиновников.

"Эффективность госуправления, к сожалению, на нуле, если не со знаком минуса. Это при том, что там достаточно много адекватных и честных людей, просто они все поставлены в условия, когда формально у политических госслужащих заявлены одни полномочия, но реально их нет. К примеру, если они хотят что-то инициировать, то должны получить согласование по широкому кругу одобряющих и пройти через весь этот ад. Поэтому не у каждого чиновника будет такое желание. Они будут делать только то, что им вменили в обязанность, и даже когда получают согласование, документы выхолащиваются. В итоге получается совсем не то, что изначально планировалось, но при этом публичную ответственность будет нести конкретный политический госслужащий", – пояснил Худайбергенов.

В итоге, продолжил он, госслужащие поставлены в ситуацию, когда они друг другу мешают.

"Таким образом, какую бы идею ни предложишь, она будет искажена, выхолощена, и на выходе получится кривая конструкция. В итоге возникает желание, может, прекратить вообще какие-то идеи генерировать", – резюмировал Худайбергенов.