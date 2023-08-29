29 августа 2023, 11:47

Понравилась публикация нашего земляка, побывавшего недавно в природоохранном заповеднике Щучье-Боровое (Бурабай). Он, прогуливаясь по природным местам изумительной неповторимой красоты, просто собирает мусор за, как он называет, "недоразвитыми" людьми.

Ему легче собрать антропогенный мусор, нежели объяснять детям, почему люди такие дегенераты.

А я ещё предложил бы за каждый собранный пакет выдавать какие-то вознаграждения и тогда никого не нужно будет просить убрать свой мусор.

Дети все повторяют за взрослыми. Уйдут поколения дегенеративно настроенных граждан и вырастет новое поколение, по-настоящему любящее свою землю, и никаких патриотических акций не нужно будет устраивать для воспитания любви к родине.