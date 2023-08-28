Обрушение недавно уложенного дорожного полотна произошло на ул. Шипина, в частности - в границах улиц Козыбаева и Баймагамбетова. Асфальт местные жители ждали давно. На их улице в течение нескольких лет меняли самотечный канализационный коллектор. Но радость была недолгой – сегодня, 28 августа, читатели «НГ» прислали видео, на котором видно, как сильно просело полотно.

- В прошлом году ремонт коллектора успешно завершили, был подписан акт ввода в эксплуатацию. Подрядчик ТОО "Астана ТрансТехМонтаж" в рамках гарантийного обязательства восстановит то, что просело, - сообщил на специально собранном брифинге на месте происшествия главный инженер ГКП «Костанай-Су» Сергей КРИВОШЕЕВ. - Проседание произошло, как нам кажется, из-за больших дождей, которые были на прошлой неделе. Грунт в какой-то момент потерял стабильность и просел. За счёт собственных средств подрядчик обязуется все восстановить, работы должны начаться, по их словам, сегодня после обеда. Утром поставили ограждение, чтобы никто не упал или не заехал на машине. Никаких средств «Костанай-Су» или бюджет выделять не будет, так как срок гарантийных обязательств - 3 года.

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По его словам, этот квартал – единственный участок, где произошло проседание асфальта.

- Было принято оперативное решение о вскрытии дорожной одежды и определении причины. Нельзя сказать, что провал образовался из-за некачественного асфальта. Скорее всего - из-за грунта, но причину точно мы еще выясним. Скорее всего, это был подмыв, - отметил главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингиз ОМАРОВ.

Срок, в течение которого подрядчик восстановит асфальт, не назвали, так как еще не произвели расчет объема работ, которые необходимо выполнить. На средний ремонт дороги, по данным отдела ЖКХ, было затрачено 119 млн тенге.

Фото Олега ПАКА