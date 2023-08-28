Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня, 28 августа, примерно в 14 часов, на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган» возле поселка Герцено Карасуского района. Видео с места происшествия в редакцию "НГ" прислали читатели.

Кадр из видео

- По предварительным данным водитель Toyota Alphard выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. От столкновения легковой автомобиль загорелся, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, отвечая на запрос СМИ. - Следующая за грузовиком ГАЗель также попала в ДТП.

На месте происшествия полиция обнаружила обгоревший труп в Toyota Alphard. Личность погибшего устанавливается. Кроме того, в ДТП пострадали водители грузовика и ГАЗели.

- Полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». Проводятся необходимые следственные действия. Назначены экспертизы, - сообщили в ведомстве. - Полиция предупреждает участников дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасности и ПДД.