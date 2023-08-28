Информация прозвучала сегодня, 28 августа, на аппаратном совещании. Речь шла в целом о сдерживании цен на продукты из списка социально значимых. В том числе говорили о хлебе, 600-граммовая буханка которого выпекается из муки 1-го сорта и должна стоить 90 тенге.

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В областном центре, доложила руководитель отдела предпринимательства акима Костаная Мира КАЗКЕЕЕВА, социальный хлеб можно купить в супермаркетах «Астыкжан» (в трех магазинах), в супермаркетах «Тамаша» (2) и «Солнечный» (6), а также в мини-маркетах «АхчинГ» (2), «Маркет 24», «Дарибек», «Дана», «Альянс», в магазинах «Орбита», «Театральный», «Нарек», «Карен», «Лимит», «Сабрина».

Обычно разбирают его покупатели быстро. Те, для кого цена хлеба очень важна, знают, в какое время социальные буханки привозят в магазины.

Все меньше пекарен изготавливают такой хлеб, так как даже при поставках муки из стабфонда производство его убыточно. Кстати, и фонд берет муку себе в убыток - купив ее в прошлом году за 130 тенге, реализует пекарням по 100.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- С января по август текущего года выбрано 959 т муки, - проинформировала Казкеева, - за аналогичный период 2022 года было выбрано 1 662 тонны. Резкий спад связан с отказом трех предприятий - ИП Юрченко, ИП Коваленко, ИП Сухин - выпекать социальный хлеб, а также со снижением рыночной цены на муку 1 сорта.

Когда-то в Костанае выпечкой социального хлеба занимались 14 предприятий, в апреле этого года на совещании в акимате говорили о 8-ми.