Сегодня, 28 августа, об этом на аппаратном совещании сказал аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ. Он назвал решение компромиссным, так как по закону бизнес должен был освободить эту территорию даже раньше.

Фото из архива "НГ"

По словам главы города, у части арендаторов договоры с акиматом свое действие прекратили еще в 2022 году, у остальных срок окончания - 14 сентября. Формально власть имеет право сразу после этой даты запретить там торговлю.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Арендаторы говорят, что за ними 80 работающих, ходят в «Атамекен». Все это мы понимаем, - сказал Жундубаев. - Не буду сейчас комментировать, каким образом раньше тротуар отдали под торговые площади, но это неправильно, что пешеходы вдоль рядов по улице Победы должны передвигаться фактически по проезжей части... Мы решили дать время бизнесу до конца марта. За полгода с лишним, думаю, вполне можно найти другое место для работы.

На совещании также говорилось, что, по данным отдела предпринимательства акимата, 80 торговых мест может предоставить рынок "Отау Сауда".

- С апреля тротуар и прилегающую территорию начнем реконструировать, - добавил аким города. - Когда киоски уберут, откроется полностью территория рынка, ее владельцам, безусловно, надо будет привести в надлежащий вид.

По словам Марата Жундубаева, измениться должен и внешний вид рынка «Дастархан», расположенного на улице Гоголя.

- Забор выдвинут далеко, киоски внутри двора, а торговлю в некоторых ведут с тротуара, - сказал он. - Но там у хозяина есть понимание, он готов провести реконструкцию.

Высказал свое мнение глава города и по поводу Наримановского рынка, который занимает «порядка гектара государственной земли», в нынешнем своем виде портит облик города и при обилии торговых площадок уже не очень-то и нужен. А на его месте, считает Жундубаев, можно было бы построить школу или детский сад.