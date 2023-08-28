Предположительно женщина покончила с собой, повесившись на березе. Рядом стоял ее автомобиль. Тело погибшей нашли грибники 27 августа, в 17.00, в 5 км от села Архиповка. Видео с места происшествия прислали в редакцию "НГ", но из этических соображений мы не будем его публиковать.

- По предварительной версии она покончила жизнь самоубийством, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

Личность погибшей установлена. Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.