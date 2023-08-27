Дисквалификацией непобежденного чемпиона из Казахстана закончился бой в США
27 августа 2023, 18:58 | Спорт
Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) выступил на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома), сообщает Sports.kz.
Кособуцкий провел бой с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 КО), и этот поединок стал для казахстанца самым большим в его карьере на данный момент. Бой в супертяжелом весе был рассчитан на десять раундов и закончился победой Аджагбы в четвертом раунде после дисквалификации казахстанца за систематические удары ниже пояса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Стоит отметить, что для владеющего чемпионским поясом WBC International казахстанца это поражение стало первым в карьере, хотя до начала поединка он считался фаворитом. Аджагба одержал 18-ю победу в профи.
Последние новости
27.08.23 23:04 В матче "Тобола" с лидером КПЛ не был забит ни один гол
27.08.23 13:38 40 лошадей Пржевальского привезут в Костанайскую область, чтобы выпустить в дикую природу
27.08.23 11:43 Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
27.08.23 09:31 Аркадий ДЕНИСОВ: В жизни пригодится
26.08.23 15:52 Должен ли ребенок уметь читать и писать до школы
26.08.23 14:17 Боремся с кабачковым нашествием - Этот овощ при умелом обращении - не только икра да оладьи, но и изысканный гарнир
26.08.23 10:03 В Африку не забрали, зато на байках прокатились - Так в Рудном праздновали 66-й день рождения
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.