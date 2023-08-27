Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) выступил на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома), сообщает Sports.kz.

Кособуцкий провел бой с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 КО), и этот поединок стал для казахстанца самым большим в его карьере на данный момент. Бой в супертяжелом весе был рассчитан на десять раундов и закончился победой Аджагбы в четвертом раунде после дисквалификации казахстанца за систематические удары ниже пояса.

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Стоит отметить, что для владеющего чемпионским поясом WBC International казахстанца это поражение стало первым в карьере, хотя до начала поединка он считался фаворитом. Аджагба одержал 18-ю победу в профи.