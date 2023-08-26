Преступную группу, занимавшуюся кражей скота с вольного выпаса, задержали сотрудники управления криминальной полиции ДП Костанайской области совместно с полицейскими Аркалыка в рамках ОПМ «Правопорядок». Подозреваемые совершили три кражи скота - всего 14 голов лошадей, сообщает пресс-служба ведомства.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержано пять человек, жителей Аркалыка и прилегающих районов, которые на протяжении месяца похищали скот с вольного выпаса, принадлежащего одному из крестьянских хозейств региона, - рассказал заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Костанайской области Данияр ДАНДЫБАЕВ. - Скот подозреваемые сбывали на рынке Аркалыка, а также живьем продавали своим знакомым. При задержании у них изъяли две машины, ножи, арканы и другие орудия преступления.

Полиция начала досудебное расследование по статье 188-1 ч. 2 УК РК «Скотокрадство». Ущерб от преступных действий составил более 3 млн тенге. 11 лошадей из украденных вернули законным владельцам.