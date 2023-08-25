К поэтапному переходу на латиницу пока не приступили, несмотря на планы начать процесс в 2023 году. В Министерстве науки и высшего образования РК объяснили, почему ещё не начался поэтапный переход казахского алфавита на латинскую графику, передает Informburo.kz.

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Ранее правительство Казахстана решило, что переход на новый алфавит будет проводиться с 2023 по 2031 год. Однако, как уточнили в министерстве, процесс поэтапного перехода пока не начали: для этого необходимо утвердить алфавит и правила правописания. После этого в правительстве смогут составить список документов, которые в первую очередь будут переводить на латинскую графику.



"В настоящее время окончательный вариант алфавита не принят, так как ведётся работа по его доработке. Учёные предлагают в новом проекте алфавита обозначить букву "Ы ы" символом "I ı". Также в этом проекте алфавита использовались диакритические символы, такие как умляут (ä, ï, ö, ü), бревис (ğ), тильда (ñ), седиль (ş), макрон (ū). В настоящее время учёные проводят исследование по реформе орфографических правил на основе опыта тюркоязычных стран, перешедших на латинскую графику (этап формирования орфографических правил и их введения, опыт освоения заимствованных слов, этапы перехода и другие)", – говорится в ответе Миннауки на запрос Informburo.kz.

При этом в варианте алфавита, опубликованном в 2021 году, символом "I ı" обозначалась буква "І і" ("ірімшік").

Версия казахского алфавита на латинской графике, опубликованная в апреле 2021 года / Иллюстрация с сайта "Открытые НПА"

При работе лингвисты опирались на реформы английской, французской, немецкой, русской, турецкой, азербайджанской, узбекской и каракалпакской письменности. Отмечается, что диакритические буквы, которые содержатся в проекте казахского алфавита на латинской графике, имеются в популярных операционных системах iOS и Android.

В апреле этого года президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал искажение казахского языка при спешном переходе на латиницу. Глава государства привёл в пример слова с буквой "ы", часто встречающейся в кириллице. Он подчеркнул, что при переводе слова "ырымшыл" на латиницу по итогу получается три "игрека" ("y").

"Это действительно будет казахский язык? Кто его поймёт?", – задал тогда риторический вопрос Касым-Жомарт Токаев.

Поэтому президент обратил внимание на важность проведения тщательной работы в этом вопросе.