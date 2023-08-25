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Влетел в столб - Мотоциклист наехал на бордюр и погиб в Костанае

25 августа 2023, 14:23 |  Происшествия

Авария произошла вчера, 24 августа, в п. Амангельды (быв. Красный партизан) на ул. Миляева. Мотоциклист не справился с управлением, наехал на бордюр и слетел с транспорта. При этом в момент падения, судя по видео в социальных сетях, он ударился о столб.

 

- В результате ДТП водитель скончался на месте. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

 
 
 
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Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Полиция призывает участников дорожного движения  соблюдать правила дорожного движения и безопасности при вождении.