Авария произошла вчера, 24 августа, в п. Амангельды (быв. Красный партизан) на ул. Миляева. Мотоциклист не справился с управлением, наехал на бордюр и слетел с транспорта. При этом в момент падения, судя по видео в социальных сетях, он ударился о столб.

- В результате ДТП водитель скончался на месте. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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Полиция призывает участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и безопасности при вождении.