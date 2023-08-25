Авария произошла вчера, 24 августа, на 495 км трассы Карабутак-Костанай. Водитель микроавтобуса Toyota совершил столкновение с бульдозером. В результате ДТП водитель и трое пассажиров погибли на месте, сообщает пресс-служба МВД.

- Еще трое пассажиров госпитализированы в больницу Рудного. Автомашина ехала со стороны Житикары в Костанай, - говорится в сообщении. - Уже установлено, что водитель грубо нарушил ПДД, проигнорировал ряд дорожных знаков и выехал на закрытый для движения технологический участок дороги.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более людей". Проводятся необходимые следственные действия.