Микроавтобус столкнулся с бульдозером. Четыре человека погибли в ДТП в Костанайской области
25 августа 2023, 10:55 | Происшествия
Авария произошла вчера, 24 августа, на 495 км трассы Карабутак-Костанай. Водитель микроавтобуса Toyota совершил столкновение с бульдозером. В результате ДТП водитель и трое пассажиров погибли на месте, сообщает пресс-служба МВД.
- Еще трое пассажиров госпитализированы в больницу Рудного. Автомашина ехала со стороны Житикары в Костанай, - говорится в сообщении. - Уже установлено, что водитель грубо нарушил ПДД, проигнорировал ряд дорожных знаков и выехал на закрытый для движения технологический участок дороги.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более людей". Проводятся необходимые следственные действия.
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