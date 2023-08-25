В Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года – 34 недели, сообщила заместитель премьер-министра – министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова. Это на две недели меньше, чем в прошедшем учебном году, сообщает Informburo.kz.

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Последний звонок для школьников прозвенит 25 мая 2024 года. За это неоднократно выступало родительское сообщество.

"По этому вопросу было много нареканий в обществе и предложений со стороны педагогического сообщества. Это мировая практика. Но до внедрения таких нововведений нужна тщательная подготовка. Считаю, что решение министерства было верным, но поспешным. В этой связи полагаю правильным вернуться в текущем году к 34-недельной продолжительности с его завершением 25 мая", – сказала Тамара Дуйсенова.

Она предложила вернуться к вопросу продления учебного года после 2025 года.

В кулуарах заседания правительства 22 августа министр просвещения Гани Бейсембаев сообщал, что эксперты завершили свои обсуждения.

"Были разные мнения, вы сами знаете. Кто-то за 36 недель, кто-то за 34 недели. Каждое мнение для меня очень важно. Я выслушал все стороны экспертов", – сказал он.