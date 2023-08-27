27 августа 2023, 11:47

Уже почти год прошёл лесных пожаров Аманкарагае. Выводы были сделаны, виновные были установлены, согласно свидетельским показаниям господина Чуковского: лисички взяли спички.



И вот красный петух добрался до Наурзумского заповедника. Бывал я часто в Наурзумском районе, и один раз заехал в заповедник. Пообщался с работниками: старая техника, начальник - чей то родственник, перспектив никаких.



Иногда кино снимают, туристы - одна тысяча человек в год (больше нельзя), птицы летают, животные бегают. Если ударит молния и начнется пожар, сразу не определят, так как нет башен Рожновского (вышка для слежения за пожарами), ни круглосуточного патрулирования квадракоптером.



И соответственно: то техника в ремонте, ну и учитывая расстояния - нет авиации для быстрого реагирования на возгорания, итог в новостях. Выводы не сделаны, виновные купили джипы и построили коттеджи, или той провели, что там в Наурзуме сейчас в почёте?