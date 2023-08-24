"Тобол" уступил чешской "Виктории Пльзень" в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Удар по воротам Сержа Дебле на 35-й минуте

Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей голами на 73-й и 90-й минутах отметились Каду и Лукаш Калвах. У проигравших один мяч с пенальти на 90+9-й минуте отыграл Серж Дебле.

Серж Дебле забил единственный гол "Тобола" с пенальти

Увы, подопечные Милича Чурчича не смогли воспользоваться своими моментами у ворот соперника. А вот футболисты "Виктории Пльзень" более бережно отнеслись к своим возможностям для взятия ворот.

В целом, класс гостей был виден невооруженным глазом, а после забитого гола они вовсе заиграли раскрепощенно, предпочитая искать счастье на половине поля "Тобола", а не отсиживаться в обороне. В результате команда Мирослава Коубека упрочила свое преимущество. Правда, перед самым финальным свистком позволила костанайцам отыграть один мяч с 11-метровой отметки. Несмотря на это, "Виктория Пльзень" уезжает из Казахстана с весьма комфортным заделом, сделав серьезную заявку на выход в групповой этап турнира.

Ответная игра команд состоится 31 августа в Чехии.

Фото Ксении РЕБИК