25 августа 2023, 09:40

Сегодня был в поликлинике. Сидел в очереди и от нечего делать изучал наглядную агитацию или как это сейчас называется. У поликлиники есть своя миссия, свои ценности и свой девиз, прямо как у моего пионерского отряда, когда то. Я не буду повторять пафосные слова про то как они хотят совместить свои традиции с мировыми достижениями.

Разрабатывать и внедрять новые медицинские технологии собираются в нашей поликлинике. Разговор не об этом. Самое главное, что весь этот бред медработники должны заучить наизусть и при аккредитации, если попадутся на глаза комиссии отбарабанить так, чтобы от зубов отскакивало.

Времена парторгов прошли. а наследие осталось? Возможно это просто брюзжание и действительно проникнувшись такими словами, наши врачи и медсёстры действительно поднимут качество медицинских услуг. Если это так и это действительно работает, как задумали высокие чины в министерстве здравоохранения, то я тоже готов наизусть всё это заучить