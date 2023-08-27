Этим летом мне с сыном Маратом почти два месяца удалось пожить в далекой и до этого неведомой нам Канаде. Перед поездкой по Интернету кое-что узнали об истории, жизни, традициях и культуре канадцев. Сравнили с реальностью.

25 июня. Добирались через Астану с пересадкой во Франкфурте-на-Майне. Торонто встретил жарким солнцем - на термометре +30. Чувствовались духота, большая влажность, связанные с испарениями Великих озер и многочисленных рек провинции Онтарио. Торонто находится на одной широте с Крымом, но климат здесь континентальный.

Поселились в 2-комнатной квартире на 17-м этаже 72-этажного небоскреба в самом центре. Оплата - 120 канадских долларов в сутки (курс к доллару США на тот момент 1,2:1 ). Компания, которой принадлежит дом, сдает часть квартир в аренду помесячно, а большинство их - в частной собственности. Среди жильцов немало китайцев, индусов, африканцев, встречаются арабы.

В 72-этажном доме, где квартиры сдаются, для жильцов много услуг, в том числе бассейн, тренажеры

В квартире - просторная кухня с холодильником, микроволновкой, духовкой и посудомойкой. В ванной - стиральная машина с сушилкой, душевая кабина, в комнатах - 2 телевизора, компьютер. Температура в квартире регулируется системой центрального кондиционирования. Еженедельно, как правило, в пятницу, горничные делают уборку, постель меняют раз в две недели. К услугам жильцов бассейн с сауной, спортзал с тренажерами, кинозал, бильярдная, комнаты для массажа, йоги, моления, шахмат и настольных игр, приема гостей. Мы пользовались только бассейном и сауной.

Костанаец на набережной в Торонто, за спиной - на водах озера Онтарио шхуна

25 июня. В первый же день побывали на набережной Онтарио, одного из пяти Великих озер, расположенного в 10 минутах ходьбы от места нашего проживания. Было очень многолюдно: одни просто отдыхали, другие любовались водными такси, катерами, шхунами, которые курсировали с туристами или стояли на рейде.

26 июня. Совершили 2-часовую экскурсию на шхуне «Каяма», построенной в 1913 году в Германии. Сегодня шхуна плавает на дизельном топливе, но сохранены паруса, остался первоначальным и дизайн. Со нее великолепно смотрелась набережная Торонто.

28 июня. Приятно удивила вежливость канадцев - проходя мимо, обязательно улыбаются, кланяются, здороваются. В Торонто часто возникали курьезные ситуации, когда у входа люди подолгу уступали друг другу, пока кто-то не решался пройти первым, извиняясь. Водители сигналами и жестами всегда уступают проезд.

При этом люди здесь почти не общаются друг с другом, не проявляют сочувствия. Мы всюду видели одиноко сидящих людей разного возраста со своей едой и собакой.

29 июня. Природа Канады впечатлила красотой и какой-то первозданностью: здесь растут диковинные для нас необычной высоты и толщины деревья: секвойя, красное дерево, бук. Есть и знакомые с детства березы, сосны, ели. Национальный символ Канады - клен. Ледяные пластинки из кленового сока с удовольствием сосут взрослые и дети, как леденцы. В Торонто, как и во всей Канаде, много парков и ярких зеленых газонов, покрытых так называемой канадской газонной многолетней травой, стелющейся, как ковер. Она пользуется большим спросом и для покрытия футбольных полей. К деревьям и другим растениям подведены пластиковые трубы-капельницы для полива.

30 июня.

Цены в магазинах, рассчитанных на массового покупателя, - одни, а эти же продукты в супермаркетах стоят в разы дороже. Цена водки (0,5 л) колеблется от 110 до 185 долларов в зависимости от качества. Кстати, перепелиные яйца, которые у нас считаются деликатесом, в Торонто продают, как обычные. Обедали мы, как правило, в кафе. Еда разнообразная и качественная, но по вкусу несколько отличается от нашей пряностью из-за специфических приправ. Даже хлеб и чай имеют привкус, к которому нужно привыкнуть. Здесь предпочитают серые сорта хлеба, коричневый сахар и розовую соль, опасаясь хлорки, которой их якобы отбеливают.

Велосипедами канадцы пользуются активно, берешь на парковке и едешь, платишь картой

2 июля. Здесь широко распространена доставка товаров, продуктов и обедов по заказу. По городу круглые сутки снуют велосипеды, мотоциклы и машины с опознавательными знаками фирм, оказывающих эти услуги. Многие канадцы заключают договоры на доставку продуктов и обедов на целый год, что значительно дешевле, а главное - экономит время. В наш дом частенько на велосипеде привозил обеды парень из Западной Украины, назвавшийся Алексеем. По его словам, за смену зарабатывает до 200 долларов, которых еле-еле хватает, чтобы свести концы с концами.

5 июля. В Торонто, да и в других городах, видели нищих, сидящих на тротуарах, стоящих на перекрестках около остановившихся автомобилей перед светофором. Видели нищих в туннелях и под мостом. Пьяных не замечали, но говорят, что так как в стране разрешены легкие наркотики, они распространены среди мигрантов и молодежи. Законом не запрещаются однополые браки и смена пола, но общественность выступает против них.

9 июля. У жителей и гостей Торонто пользуется популярностью торговый центр «Итон», состоящий из сотни магазинов и бутиков, где можно приобрести все - от бейсболки до автомобиля. В торговом центре, работающем по принципу «Лучший способ заманить и соблазнить покупателей - предоставить им еду и развлечение», есть рестораны и кафе, игровые комнаты для детей, кинозал, клиника, почта, можно посмотреть телевизор, воспользоваться интернетом и сделать многое другое. Здесь на обед мы взяли по три порции пиццы, салат и кофе, это обошлось в 115 долларов.

12 июля. В магазине «Уиннерс», рассчитанном на массового покупателя, можно приобрести товары, вышедшие из моды или не пользующиеся спросом. В Канаде покупатель имеет право вернуть товар и получить его полную стоимость в течение месяца без указания причины возврата. На дорогие товары существует гарантия от 3-х до 5 месяцев, золотые, серебряные украшения, компьютеры гарантируются до 5 лет.

Везде на улицах Торонто и других городов идеальная чистота: нигде не увидишь окурков, обрывков бумаг, неиспользованной тары. На каждом углу урны. Здесь запрещено пользоваться целлофановыми пакетами, их заменили бумажными и матерчатыми. Ежедневно по утрам моют территорию вокруг зданий и близлежащий тротуар.

Автобусы в Торонто большие, двигаются по специально выделенным линиям в потоке транспорта

Основной общественный транспорт - автобусы, хотя в Торонто есть еще троллейбусы, трамваи, электрички и метро. Электронные экраны на остановках показывают время прибытия следующего автобуса и время до конечной остановки. Стоимость билетов на автобус - 4 доллара, метро - 4,5. На улицах стоят велосипеды, взяв которые напрокат, можно оставить их на велостоянке в любом районе города. Оплата производится карточкой за фактический проезд.

Пешеходы пользуются особым преимуществом на перекрестках - могут нажатием кнопки остановить движение. При отсутствии на светофоре пешеходов автоматически зажигается зеленый свет для транспорта. Инвалиды и пожилые с проблемами суставов пользуются бесплатными самоходными колясками, свободно въезжают в любое помещение, поднимаются на лифте. Нигде никаких пандусов мы не видели.

Большинство названий имеют английские корни, как это - «Банк Шотландии»

14 июля. На улице, в кафе, музее - везде многолюдно и многолико. Кажется, здесь собрались народы всего мира, хотя по статистике большинство населения Канады составляют англосаксы, влияние которых чувствуется во всем, к тому же всех объединяет английский язык. Французский тоже является государственным языком. Не знаю, как в других городах, но в Торонто и Оттаве названия большинства проспектов, улиц и учреждений имеют британское происхождение: улица Йорк, банк «Новая Шотландия», торговый центр «Итон» и т.д. Именных улиц не встречал, за исключением имен британских королев Виктории и Шарлотты.

В Торонто и в других городах проживают много выходцев из Индии, Китая, Южной Кореи, африканских стран. Они стараются селиться кланами, в их районах - свои магазины с национальной одеждой и едой, кафе, а также храмы.

В Канаде много религиозных праздников. Например, мусульмане отмечают Рамазан, в этот день они могут по необходимости и желанию не выходить на работу, детям разрешается оставаться дома. В государственные праздники - День Канады, День королевы Виктории и День Труда - отдыхают все граждане страны.

На улицах Торонто немало людей в национальных одеждах: в сари, хиджабах, тюрбанах, других одеяниях. Часто можно встретить блондинку с негритенком, идущую под руку с африканцем. Супружеские пары разных рас ни у кого не вызывают удивления. Африканцы и индусы, по сравнению с другими народами, легко адаптируются в Канаде. Они, долгое время находясь под колониальным игом Великобритании, по необходимости овладели английским языком.

По статистике, в 2022 году Канада приняла 1 млн мигрантов. Происходит старение населения страны, а растущая экономика нуждается в трудовых ресурсах. Большинство мигрантов трудятся в сфере обслуживания, строительстве и других отраслях, в основном связанных с физическим трудом. В Канаде действует специальная программа по привлечению украинцев, наподобие программы для оралманов (кандасов) в Казахстане.

15 июля. На улицах канадских мужчин мы видели в основном в светлых футболках и шортах, кроссовках на босу ногу. Женщины одеты так же, некоторые носят топики, прикрывающие только грудь. Здесь не обращают внимания, кто во что одет, поэтому можно встретить многих в непристойном (в нашем понимании) виде. Порой кажется, что находишься не на улице, а на пляже. Женщины в платьях встречаются редко, не считая индианок, мусульманок и меннониток.

В Канаде очень много людей до неприличия полных, с обвисшими животами, особенно среди белого населения. Удивило, что все, от мала до велика, везде и всюду - на ходу по улице, в общественном транспорте, сидя в парке, лежа на газоне, в магазине и музее - непрестанно едят и пьют. Типичный портрет канадца: рюкзак за спиной, сумка через плечо, беспроводные наушники, в руках бумажный бокал или термос с напитком и какие-то сладости, собака на поводке.

16 июля. Дороги в Канаде превосходные, как в Германии, они нигде не пересекаются, везде развязки. На оживленных проспектах многополосное, двухъярусное движение. Для общественного транспорта отведена отдельная полоса, на которую могут въехать только автомобили экстренной службы, например, скорой помощи. На всех улицах велосипедные дорожки, тротуары для пешеходов, у трамваев своя линия. Нередко можно видеть людей преклонного возраста, которые, еле передвигаясь, садятся за руль и спокойно ездят. Здесь возрастных ограничений для вождения автотранспорта не существует, а права могут получить с 16 лет.

18 июля. Почти каждый второй канадец везде и всюду с собакой на поводке, от огромных сенбернаров до крошечных такс. Почти в каждом парке и сквере имеются огороженные вольеры для выгула собак. К ним здесь особое отношение: их обнимают, целуют, носят на руках, с ними разговаривают. В Торонто и Оттаве видел салоны и лечебницы для собак. На улицах частенько встречал согбенных, убеленных сединой стариков и старушек, еле передвигающихся с бадиком, но обязательно со своей четвероногой. В Канаде разрешается с собакой заходить в магазины, кафе, общественный транспорт и любое учреждение.

21 июля. На улицах городов, кроме американских «Фордов», «Доджей» и «Чероки», встречали европейские «Ауди», БМВ, «Фольксвагены», японские и южнокорейские автомобили всех марок, известных и у нас.

«Лав парк» - «Парк любви» в Торонто, можно гулять, выпить кофе, посидеть прямо на газоне

Обычно по утрам и вечерами ходили для прогулок в «Лав парк», где, взяв чашечку кофе с молоком и горячий пончик, наслаждались свежим воздухом на берегу красивого пруда после экскурсий и поездок. Сюда приходят горожане из ближайших домов с детьми и собаками.

24 июля. Посетили аквариум «Рипли», где представлена фауна и флора океанских просторов - от морского зайца до белой акулы. Если сравнивать с аквариумами Бомбея и Сочи, где когда-то бывал, торонтовский не уступает ни по коллекции, ни по дизайну. Даже для беглого осмотра всех залов потребуется не один час. Иногда приходится пользоваться эскалаторами и транспортерами, движущимися вдоль экспонатов.

Большой популярностью, наряду с хоккеем, у канадцев пользуются бейсбол и гольф, которые имеют свои клубы, символику и многочисленных болельщиков. Нам не повезло побывать на хоккее из-за отсутствия матчей в летнее время.

В Торонто, как и во всей стране, запрещено курить и употреблять спиртные напитки во всех общественных местах. Там, где мы жили, нельзя было курить в комнате, на балконе, в холле, даже вокруг территории небоскреба: везде выставлены видеокамеры и объявления «Ноу смокинг», «Ноу дринк алкоголь». Для курящих отведены специальные места с пепельницами и урнами.

26июля. Из любопытства посетили кафе «Старбакс», где отведали типичный английский завтрак, приятно удививший нас своим обилием и вкусом. Порция состояла из пары сарделек, трех блинов с подливой, яичницы из двух яиц, молока с хлопьями, чашечки кофе и кленового сока. Отбивную, гренки и два горячих помидора не могли одолеть, пришлось взять с собой. Завтрак обошелся по 45 долларов. Кстати, в Торонто, как и во многих странах, есть рестораны, берущие плату только за вход, где можно продегустировать все меню подобно шведскому столу.

В Королевском музее, чтобы все детально осмотреть, надо ходить целый день, а то и больше

1 августа. Посетили знаменитый Королевский музей, где богато представлены древняя культура Рима, Египта и других стран. Несколько залов посвящены истории и культуре Китая. Богато и интересно представлены быт, культура эскимосов-инуитов, проживающих в основном в резервациях на северной территории Нунавут. Специальные залы отведены для образцов полезных ископаемых Канады: золота, алмазов, изумруда и других металлов и камней, а также фауны и флоры. В экспозиции, раскрывающей происхождение и эволюцию жизни на Земле, воссозданы огромные динозавры.

Для посетителей у каждой экспозиции имеются аудио- и видеозаписи на английском и французском языках.

4 августа. По телевизору из множества программ мы изредка смотрели круглосуточную новостную передачу Канады, новости Торонто. В каждом блоке передач обязательно под рубрикой «Агрессия России на Украину» сообщали о последних фронтовых новостях. Много внимания уделяется рекламе. Бегущей строкой передают о пожарах, наводнениях и других катаклизмах, криминальных событиях.

Что касается периодической печати, то она переведена в электронный формат. Желающие читать в бумажном варианте могут приобрести в редакциях и типографиях.

8 августа. По-своему уникален музей под открытым небом, посвященный истории первых переселенцев Канады, где представлены их жилища, транспорт, предметы быта. В частности, здесь увидели первые автомобили, паровозы, различные транспортные средства на лошадиной тяге, мощеные дороги, деревянные мосты и многое другое.

Большая часть Ниагарского водопада - на территории США, но любоваться Ниагарой интереснее со стороны Канады

10 августа. Седьмое чудо света - Ниагарский водопад - находится в двух часах езды от Торонто. Шум воды Ниагары, падающей с 51-метровой высоты, слышен довольно далеко. Говорят, что очень красива Ниагара ночью, когда загораются подсветки и можно увидеть радуги разноцветных лучей. Хотя большая часть водопада расположена на стороне США, смотреть и любоваться интереснее со стороны Канады.

Автор материала признает: жизнь в городах Канады комфортна, но небоскребы, обилие машин давили на него

11 августа. Канада входит в семерку самых развитых стран мира и считается комфортной для проживания. Но я среди этих громадных супермаркетов, широченных авеню, нескончаемых днем и ночью потоков машин и людей, постоянно давящих на человека, плюс непонимания языка чувствовал все время себя маленьким и немощным (до сих пор не могу отойти) подобно Вилли Токареву, певшему «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». Перефразируя слова известной песни, честно признаюсь «Хороша страна Канада, но Казахстан для меня - лучше всех!»

Цены некоторых продуктов в Канаде в пересчете на тенге

Наименование продукта Цена (доллар канадский) Цена (тенге) хлеб (круглый) 4,5 1530 чай (72 пакета) 7 2380 масло сливочное (400 г) 8 2720 яйцо (10 штук) 9 3060 сахар (500 г) 4 1360 молоко (цельное, 1 л) 5 1700 макароны (500 г) 4 1360 масло оливковое (0,5 л) 10 3400 говядина (500 г) 12 4080 арбуз (1 кг) 6 2040 дыня (1 кг) 8 2720 яблоко (1 кг) 5 1700 клубника (1 кг) 5,5 1870 виноград (1 кг) 4 1360 черешня (1 кг) 7 2380 ананас (1 кг) 5 1700 огурцы (1 кг) 5 1700 помидоры (1 кг) 2,2 748 лук (1 кг) 3 1020 авокадо (1 кг) 6 2040 минеральная вода (1 л) 5 1700 водка (0,5 л) 23 7820 шампанское (1 бут.) 30 10200 вино (мартини) 18 6120 сигареты (пачка) 20 6800

P.S. Тюлебай Нуртазенов - профессор, работает в филиале ЧелГУ в Костанае, преподаватель истории и политологии.

Фото из личного архива