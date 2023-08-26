Рецепт найден в Сети. И добросовестно опробован очень близко к тому, что было в видеоролике. Самодеятельности почти никакой. Только шалот пришлось заменить обычным луком. За неимением шалота.

Блюдо получается легкое, но при этом сытное и вкусное

Требуется куриное филе. Одно. Размером примерно с ладонь. Два молодых кабачка. Автор рецепта называет их средними. Ориентир главный такой - чтобы еще не было семечек. Тогда при жарке все кусочки сохранят упругость. 2 луковки-шалот или одна средняя репка обычного. Я бы, кстати, советовала в отсутствие шалота использовать белый салатный лук, он тоже сладковатый и не очень резкого вкуса. Еще нужны пара зубчиков чеснока. Примерно две столовые ложки оливкового масла, чайная ложка сладкой паприки и столько же примерно сушеного тимьяна, который, по уверениям автора рецепта, очень подходит к курице. А по мне, так и отбивные из свинины с ним хороши, но это отступление.

Да, еще понадобится средний пучок шпината помоложе. Вымыть и обсушить, чтобы с него не капало.

Сделать маринад - масло, чеснок, паприка, тимьян и щепотка соли. Курятину на некрупные кубики. Отправить в маринад. Он в курятину охотно впитывается потому, что она довольно мелко нарезана.

Кабачки - белые или золотистые - если реально молоденькие, то чистить не надо. Нарезать на мелкие кубики. И сразу отправить на сковороду с разогретым маслом. Автор настаивает, что сковорода должна быть хорошо раскалена, тогда кабачки сразу начнут жариться, а не будут от тепла первым делом выпускать сок.

На второй сковороде на небольшом количестве масла припускаем шалот, через пару минут отправляем к нему курятину. Минуты 3 не трогаем, потом перемешиваем. Курица готовится быстро, минут 10 - и все.

Кабачки пару раз мешаем, не снижая огня, добавляем к ним миллилитров 50 сливок жирностью 22% и продолжаем держать на огне. Минуты за три часть жидкости выпаривается, теперь кабачки можно посолить, перемешать, добавить к ним шпинат. И буквально секунд через 30 выключить огонь. Тепла сковороды достаточно, чтобы шпинат должным образом смягчился. Гарнир готов. Его на тарелку вниз, по верху - курица. Легко, вкусно.

Фото Ксении РЕБИК