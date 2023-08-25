14 сентября будет ровно шесть лет с момента открытия в Костанае памятника Шакшак Жанибеку. Церемония была торжественной - с речью тогдашнего акима области, расстиланием ковровой дорожки. С тех пор памятник явно потрепало время - плитка от постамента отваливается, освещение сломано и частично демонтировано, а вместо цветов - трава и земля. Активисты утверждают, что после передачи памятника на баланс городского отдела ЖКХ состояние сооружения с каждым годом ухудшается.

«Мы из одного рода...»

Личность первого казахского тархана для ветерана труда Рахимбека ДЖУМАНКУЛОВА имеет особое значение. Он убежден, что задача потомков - охранять память о великом предке. И не устает повторять, что Шакшак Жанибек первым получил титул тархана, самое высокое воинское звание в те времена.

Рахимбек Джуманкулов и Омирзак Беков недовольны состоянием памятника Шакшак Жанибеку / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Мы из одного рода. Я и мой младший брат - восьмое поколение от Шакшак Жанибека, - рассказывает Джуманкулов. - Каждый год 1 мая мы собираем всех родственников, приезжаем к этому памятнику - это наша дань уважения. И если какое торжество, свадьба или рождение ребенка, мы тоже приезжаем сюда и просим у Шакшак Жанибека благословения. Мы считаем его аруахом, то есть той великой силой, которая нам помогает. Я хочу сказать, что для меня, как и для многих костанайцев, важно сохранить этот памятник.

Бронзового тархана на коне и гранитный постамент расположили на транспортной развязке улиц Карбышева и Уральской. Последнюю недавно переименовали в улицу Шакшак Жанибека. Рахимбек Джуманкулов участвовал в общественных слушаниях, он же в числе многих участвовал в сборе денег на строительство памятника.

- Этот памятник построен на народные деньги, около 300 человек участвовали в этом, - с гордостью отмечает Джуманкулов. - «ССГПО» выделяло деньги, другие организации. Я лично знаю пенсионеров, которые немного получают, но и они - кто 2000, кто 3000 тенге - сдавали. Поэтому, памятник, я считаю, - это чаяние всего народа северного Казахстана! Потому что благодаря Шакшак Жанибеку в 1740-х годах, когда было нашествие джунгар, все эти земли не остались под копытами конницы захватчиков. Я считаю, это один из лучших памятников не только в Костанае, но и в Казахстане.

Напомним, что только АО «ССГПО» направило на строительство памятника 42 млн тенге в рамках социально-инфраструктурных проектов недропользователей. Эти деньги предприятие выделяет, чтобы компенсировать вред, наносимый окружающей среде.

Увидят равнодушие

Через два года после открытия, в 2019-м, памятник Шакшак Жанибеку передали на баланс отделу ЖКХ. Эту информацию «НГ» подтвердил руководитель отдела Данияр САБИТОВ. То есть теперь за то, что было сделано по народной инициативе, отвечает государство. Как оно это делает?

- Посмотрите на светильники, некоторые не работают, а некоторые просто валяются возле постамента, - показывает Джуманкулов. - По нашей просьбе у самого постамента в середине июля высадили цветы, но за ними никто не ухаживает. Тут сорняков больше, чем цветов. Обратите внимание, вокруг памятника два пояса, где по задумке авторов проекта тоже должны расти цветы. То есть они высадили несколько цветков, чтобы глаза замазать.

Один из фонарей освещения «приуныл», другие и вовсе демонтировали / Фото Георгия ГОВОРОВА

Аксакал продолжает экскурсию. Показывает фонарные столбы, которые от легкого движения руки кренятся вправо или влево. Обращает внимание на провода, пущенные поверх фонарей.

- Снимите ступеньки, покажите читателям плитку, которая с трещинами и уже отпадает от постамента, - сетует он. - Посмотрите, как земля осела и видно необлицованное бетонное основание! Что это такое, что за бесхозяйственность? Улица рядом - это дорога к воздушным воротам города, к аэропорту. Кто к нам прилетает, обязательно проедет мимо этого величественного памятника. Что они увидят? Равнодушие городского руководства, которому нет дела до монумента? Говорят, к нам Путин прилетает. И он же поедет здесь. Что мы ему покажем?

«Отписки бюрократов»

Рахимбека Джуманкулова поддерживает пенсионер Омирзак БЕКОВ. Он уже не раз обращался в акимат и подведомственные ему отделы с просьбой уделить больше внимания состоянию памятника.

- Я с мая прошлого года занимаюсь этой проблемой, - говорит Беков. - Обращался лично к акиму Костаная Марату Жундубаеву, он обещал, что исправят. Траву заросшую поравняли. Вокруг памятника были столбы освещения. Они сломались и их в отделе ЖКХ обещали заменить. Мне сотрудники говорили, что их даже заказали в России. Но в конечном счете остаток фонарей забрали, чтобы никто не видел, что они не работают. В середине июля этого года я вновь обращался к Жундубаеву. Лето проходит, а где изменения? Дежурные отписки бюрократов. Ночью из-за отсутствия освещения кажется, будто памятник зависает в небе.

Ни ответственных за ремонт, ни сроков, за которые исправят описанные недостатки, активисты не знают. Имеют только обещания.

«Наша Газета» тоже обратилась к акиму города с вопросами о памятнике. На них ответил руководитель отдела ЖКХ Данияр Сабитов. Он в ответе на письменный запрос сообщал, что в этом году уже заменили две отпавшие керамические плитки на ступеньках, высадили «по заданию ЖКХ» 1500 петуний, а столбы освещения вернут в следующем году, так как старые «пришли в негодность».

- Работы по ремонту и содержанию производятся по мере необходимости, - резюмировал Сабитов.

На прямой вопрос «НГ» о том, кто именно и за сколько денег занимается содержанием памятника, руководитель отдела дал ответ - ТОО «АБЗ плюс». Оно обслуживает юг города и на средства местного бюджета занимается «уборкой и вывозом снега, а также покосом травы». При этом в договоре между отделом и ТОО нет четко прописанной графы трат «на содержание данного участка».

- Мы будем осенью проводить обследование городских объектов, чтобы знать, на что просить в бюджете деньги, - разъяснил «НГ» свой ответ Сабитов. - На сегодня денег на ремонт памятника в бюджете нет. Я бы не сказал, что памятник в каком-то ужасном состоянии.

«Считаем небезопасным»

Если власти все же проведут ремонт памятника и высадят цветы, то любоваться этим можно будет только с противоположной стороны улицы, а небольшая площадь с брусчаткой, обустроенная перед постаментом, так и останется пустовать. Дело в том, что рядом с памятником нет пешеходных переходов. И вряд ли появятся. Когда монумент открывали, ради церемонии движение вокруг кольца ограничивали и для высоких гостей стелили красную ковровую дорожку. Данияр Сабитов ответил «НГ», что управление полиции «регламентирует, где ставить переходы и где убирать».

Ковровую дорожку по проезжей части укладывали во время открытия памятника в 2017 году / Фото из архива «НГ»

- Сотрудниками полиции не выдавались предписания на демонтаж нерегулируемых пешеходных переходов на пересечении улиц Карбышева - Уральской, - сообщил в ответе на запрос и.о. начальника Департамента полиции по Костанайской области Алексей МИЛЮК. - Обустройство пешеходных переходов на данном участке считаем небезопасным ввиду того, что данные улицы являются транзитно-магистральными, к тому же здесь проходит большегрузный транспорт (для сведения интенсивность движения т/с составляет более 3000 ед./сут.). В свою очередь сообщаем, что в соответствии с Законом РК от 17 апреля 2014 года №29/1 «О дорожном движении» внедрение и содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные объекты и т.д.) относится к ведению местных исполнительных органов.

Пока полиция и отдел ЖКХ перекидывают друг на друга, кто должен разбираться с переходами на развязке, желающие посмотреть на памятник поближе рискуют и переходят дорогу в неположенном месте.

- Если никто ничего не сделает, то мы будем обращаться к акиму области, - резюмирует Беков. - Если и он не поможет, то народ возмутится. У нас к нашим предкам отношение особенное.