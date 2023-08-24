Трехлетняя девочка выпала из окна в Костанае
24 августа 2023, 13:00 | Происшествия
Несчастный случай произошел 22 августа в 13:30 в 9 микрорайоне в пятиэтажном доме. Девочка 2019 года рождения выпала из окна третьего этажа. Происшествие случилось, когда ребенок остался один без присмотра взрослых.
Иллюстративное фото pixabay.com
- Пострадавшую госпитализировали в городскую детскую больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, открытую рану век, тупую травму живота, состояние – удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
По данным ведомства, это уже седьмой случай, когда из окна жилого дома выпал ребенок, за год в Костане и 13-й по области.
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