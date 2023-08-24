Ход начавшейся уборочной кампании обсудили 22 августа в акимате Костанайской области. Посевная площадь в этом году составляет около 5 млн га, из них 4,4 млн га занимают зерновые, 661 тыс га - масличные культуры.

- К уборке зерновых приступили во всех районах области, средняя урожайность пока составляет 8 ц/га, - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ, - наибольшую урожайность показывают Карабалыкский, Алтынсаринский, Карасуский, Узункольский, Сарыкольский, Костанайский районы. Наименьшую - территории, которые относятся к Аркалыку, в Джангельдинском, Амангельдинском, Федоровском, Наурзумском, Аулиекольском, Житикаринском районах.

- Уборка идет в непростых условиях, - прокомментировал ситуацию заместитель акима области Арман АБЕНОВ, - дожди, прошедшие в конце июля, способствовали вторичному росту сорняков и неравномерному созреванию хлебов. Надо активно использовать свальные жатки и привести в готовность зерносушилки.

По прогнозу «Казгидромета», прозвучавшему на заседании, дожди ожидаются в конце августа, а также затяжные в сентябре.

По программам форвардного закупа и товарного кредитования через АО Продовольственная контрактная корпорация сельхозформированиям области необходимо сдать с нового урожая 466,3 тыс. т сельхозпродукции, из них пшеницы - 429,7 тыс. т, ячменя - 16,1 тыс. т, льна - 12,2 т, подсолнечника - 6,6 тыс. т, рапса - 1,7 тыс. т.

Наибольший объем по своим обязательствам должны сдать хозяйства Узункольского, Алтынсаринского, Федоровского, Мендыкаринского, Сарыкольского районов.

- Есть риски невыполнения с учетом того, что на юге хлеба явно меньше, чем рассчитывали? - спросил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

Ему ответили, что есть, но Абенов заверил, что «вопрос на контроле, будем решать».