По прогнозам синоптиков в четверг, 24 августа, дожди и грозы ожидаются на севере, юге и востоке области, причём на востоке они будут особенно сильными. В дневное время на востоке высока вероятность града. На западе ночью и утром прогнозируется туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В пятницу, 25 августа, дожди с грозами пройдут на севере и востоке, днём возможен град. В субботу, 26 августа, в западной половине области по прогнозу грозовые дожди, днём град.

В Костанае в ближайшие трое суток - переменная облачность, дожди с грозами.

- До конца этой недели ночи будут умеренно прохладными, а днем прогнозируется относительно комфортная температура,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - В четверг ночью термометры покажут 8-13, на юге 16 °С, днем — 18-23, на юге 28 градусов. В следующие двое суток температура воздуха будет одинаковой: по ночам вновь 8-13 °С, на юге 16 °С, в дневное время 18-23 °С, на юге 26 °С. В Костанае в ближайшие трое суток по ночам термометры будут показывать 10-12 °С. В четверг днём воздух прогреется до 20-22 °С. Дневная температура пятницы и субботы будет отличаться от четверговой незначительно, столбики термометров не поднимутся выше 18-20 °С.

В четверг ожидается переменный северный - северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, на севере и юге области при грозах прогнозируются усиления до 15-20 м/с, на востоке до 25 м/с. В пятницу ветер будет дуть с северо-запада, а в субботу уже с юго-востока, средняя скорость ветра в эти дни составит 9-14 м/с, с усилениями при грозах до 15-20 м/с.