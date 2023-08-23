В Костанае улицу Железнодорожная переименуют в честь человека, который 33 года был начальником Костанайского отделения дороги. Это рекордный срок на постсоветском пространстве. Решение о переименовании одобрено маслихатом областного центра, сообщила пресс-служба АО «Қазақстан темір жолы».

Фото из архива "НГ"

Бертрану Иосифовичу 19 августа исполнилось бы 100 лет. В честь этого в Костанае, в зале школы детского творчества, прошел показ документального фильма о нем, созданного журналистом Гульжибек Бекмухемедовой. На памятное мероприятие собрались ветераны-железнодорожники, друзья семьи, просто люди, знавшие Рубинштейна, который до последних дней жизни удивлял интеллектом, включенностью в современные события, желанием и умением общаться. Он все на свете успел: воевал, был блестящим специалистом и руководителем, писал книги воспоминаний.

О нем было сказано много теплых слов, рассказано поразительных и трогательных историй. Сразу двое участников встречи, дети железнодорожников, вспоминали о том, что даже дома родители так часто упоминали начальника отделения дороги, что ребята полагали, будто НОД и Рубинштейн — это названия профессии или должности.

В финале встречи прозвучала информация о том, что на улице имени Рубинштейна постараются поставить бюст известного железнодорожника.