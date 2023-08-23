Инцидент произошел на днях в Аулиекольском районе, сообщается в официальном аккаунте станции скорой помощи в Instagram. Медицинской бригаде пришлось оказывать экстренную помощь пенсионеру, который намеренно употребил в течение суток несколько мухоморов.

Фото Олега ПАКА

По данным скорой, мужчина использовал ядовитые грибы в качестве средства для лечения диабета. Как итог самолечения - галлюцинации, агрессия, рвота, потеря сознания. В тяжелом состоянии пациент был доставлен в приёмный покой районной больницы. По информации станции скорой помощи, пациент жив. Находится под наблюдением специалистов.

- У мухоморов есть целый набор ядов различного спектра действия. Самый известный — мускарин, который вызывает расширение сосудов и уменьшение сердечного выброса. Его действие может привести к смерти от отека легких и удушья, - говорится в предупреждении, опубликованном на странице медиков. - Еще одно жуткое вещество — иботеновая кислота, которая обладает психотропным эффектом и в больших концентрациях приводит к гибели клеток головного мозга. В белых мухоморах и бледных поганках (эти грибы тоже относятся к мухоморам) содержатся смертельно опасные аматоксины и фаллотоксины — вещества, очень быстро разрушающие печень.

Врачи убедительно просят костанайцев быть осторожными при сборе грибов для употребления в пищу.

- И тем более настоятельно предупреждаем ни в коем случае не заниматься псевдолечением и повторять эксперименты древних шаманов, - говорится в сообщении.