23 августа 2023, 15:10

Сегодня 23 августа 2023 года г. Костанае, находясь в маршрутном автобусе 38, за номером 139 AF, кодом 10 нашего региона, под управлением молодого водителя, стал свидетелем конфликта между пассажиром и водителем автобуса.



Так, в 10 часов 40 минут на перекрёстке улиц Баймагамбетова - Аль - Фараби, водитель автобуса несмотря на то, что на перекрёстке совершено дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и автомашины стоят с включёнными аварийно световыми сигнализациями, вместо того, чтобы заранее предпринять меры для объезда и выезда на свободную полосу движения, подъехал к столкнувшимся автомашинам вплотную и стал сигналить.



Указанный водитель во время движения был в наушниках и с кем-то разговаривал, тем самым отвлекаясь, возможно, своевременно не увидел данное ДТП. На замечания пассажира, мужчины достаточно почтенного возраста, почему тот не совершил маневр преждевременно для объезда ДТП, молодой водитель ответил некорректно, грубо, в неприличной форме, применяя нецензурную брань в адрес вышеуказанного мужчины.

Далее, водитель на вопрос пассажира, почему в вентиляционный люк вставлена пластмассовая пустая бутылка, заявил (ответ водителя лично меня поразил), мол, бутылка никому не мешает и это не его дело. Следует отметить, что при визуальном осмотре было видно, что люк неисправный.



Согласно нормативных документов регламентирующих предоставление услуг по перевозке пассажиров, именно на водителя транспортного средства возложена персональная ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, соблюдение правил перевозки, посадки и высадки пассажиров и обеспечение корректного поведения при взаимодействий с пассажирами и.т.д. Надеюсь работодатель данного водителя - автобуса, примет действенные меры по недопущению впредь аналогичных случаев.