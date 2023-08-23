Казахстанцы продолжают красть дорожные знаки на дорогах республиканского значения, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Отмечается, что, несмотря на постоянное патрулирование дорог и профилактические информационно-разъяснительные работы, ежегодно регистрируются факты краж дорожных знаков и защитных сооружений.

"Однако необходимо отметить, что по сравнению с предыдущими годами фактов краж фиксируется всё меньше. К примеру, с начала 2023 года с республиканских трасс украдено элементов дорожной инфраструктуры на сумму порядка 20 миллионов тенге (в 2021 году данный ущерб составил более 60 миллионов тенге).

В большинстве крадут именно дорожные знаки, сетчатые ограждения от скота, катафоты и стробоскопы. Были случаи, когда неопределенные лица украли два больших трансформатора под освещение", - говорится в сообщении.

Украденные элементы дорожной инфраструктуры чаще всего используют в бытовых целях: из дорожных знаков квадратной формы делают лопаты, из круглых - крышки для кастрюль и казанов, светодиодные катафоты крепят к велосипедам, из заградительных сеток от скота мастерят заборы для дома.

"Пользователей автомобильных дорог республиканского значения просим беречь государственное имущество и помнить, что от наличия элементов дорожной инфраструктуры зависит безопасность всех участников движения. В этом вопросе очень важна личная ответственность и сознательность наших граждан", - обратились в компании.

Фото: t.me/qazavtojol