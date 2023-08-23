Сильнейших на турнире «Qostanai Open August 2023» определяли в двух категориях - «Мастерс» и «Челленджер». Турнир имел смешанный формат, при котором наравне с мужчинами играли и девушки. Очередной турнир «Лига любителей тенниса Костанайской области» приурочила ко Дню спорта в Республике Казахстан. Соревнования прошли в теннисном центре детско-юношеской школы №2 в Костанае.

На корте Рамиз Мамедов

Все партии турнира прошли в упорной борьбе, а полуфинальные и финальные поединки, в которых борьба шла за каждое очко, вызвали особенный интерес и не только у участников. На турнир в этот день пришли поддержать теннисистов члены их семей, друзья, коллеги по работе, что превратило соревнования в настоящий праздник спорта.

Призеры и участники турнира в категории «Мастерс»

Победитель турнира в категории «Мастерс» Илья Коречников с организаторами соревнований Даулетом Мусиным и Татьяной Татарниковой

В категории «Мастерс» играли наиболее подготовленные теннисисты, а в тройку сильнейших пробились самые опытные любители, неоднократно занимавшие призовые места в областных турнирах. На этот раз в финал вышли Илья Коречников из Костаная и Виталий Волохович из Рудного. Сделавший акцент на подачах и более уверенно проводивший игру у сетки костанайский теннисист одержал победу (6:4), оставив рудничанина на втором месте. А третьим призером здесь стал еще один представитель Рудного Александр Галиаскаров.

Призеры и участники турнира в категории «Челленджер»

В финальной партии в категории «Челленджер» Рамиз Мамедов из Костаная был сильнее теннисиста из южной столицы Даяна Нурханова (6:3). Третье место в этой категории занял Дмитрий Некрасов из Костаная.

Победитель турнира в категории «Челленджер» Рамиз Мамедов с организаторами

Организатором турнира выступила «Лига любителей тенниса Костанайской области» в лице Татьяны Татарниковой, Даулета Мусина и Мендыбая Омарова.

Все трое и сами занимаются теннисом и участвуют в турнирах.

- Теннис - это наше любимое хобби. И это уже третий турнир, который мы организовали в Костанае, - говорит Татьяна ТАТАРНИКОВА. - В планах нашей лиги проводить турниры ежемесячно на регулярной основе. Ведь именно в таких спортивных мероприятиях игроки могут приобретать и накапливать соревновательный опыт, а сами соревнования дают заряд хорошего настроения, приносят пользу для здоровья и являются дополнительным стимулом для дальнейших тренировок, повышения мастерства и достижения еще больших высот в теннисе.Регулярно участвуя в теннисных турнирах в разных городах Казахстана и России, я стараюсь перенимать опыт проведения их, чтобы затем на своих соревнованиях стараться держать высокий уровень организации, что неоднократно отмечается самими участниками. А от имени участников хочется выразить большую благодарность директору ДЮСШ №2 Талгату Еришеву за предоставление возможности проводить турниры в этом теннисном центре.

По словам Татарниковой, число любителей тенниса в их сообществе за последний год увеличилось почти вдвое. И это отличный показатель.

- С каждым турниром к нам приходят все новые и новые участники, разных возрастов и профессий. В перспективе планируем приглашать игроков из других городов для участия в наших турнирах, - отметила Татьяна. - Хочется, чтобы и в нашей области становилось больше играющих в теннис любителей. Ведь это не только красивый вид спорта, но и отличная возможность обрести новых знакомых и друзей в теннисном сообществе. Приходите в теннис, играйте и будьте здоровы! А учитывая, что в нашей области большую часть любителей тенниса составляют мужчины, то хотелось бы, чтобы девушки также активно занимались теннисом и принимали участие в наших турнирах. Ведь женский теннис особенно красив.

И с этим трудно поспорить, если учесть, как внимательно любители тенниса следят за выступлениями первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, которая уже на следующей неделе стартует в открытом чемпионате США - US Open 2023.

фото предоставлено «Лигой любителей тенниса Костанайской области»