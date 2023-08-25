25 августа 2023, 08:41

Прокат детских машинок, сколько цветов посадили и сколько засохли и сколько бордюра надо заменить - это 90 процентов работы за полтора года акима Костаная.



Почему, как только я начинаю говорить и писать об некомпетентности акима области и города, мне сразу показывают фонтаны, новый асфальт, цветочки и свежевыкрашенные от 40 лет и старше дома. Какие-то сосны и детские площадки, про Тобол, который ФК и уже играет в Европе. Всё и всё про расходы бюджета, народных денег, всё, что не принесёт никакой добавочной стоимости.



Уже вижу, как через год статьи в НГ, что фонтаны, перестанут работать, так как тендер на обслуживание выиграет фирма с юга, и то что трубы промерзают до глубины 2 метра, они знать не будут и трубы перемерзнут.



То, что сосны засохнут с разностью до 10 лет, уже всем ясно. Про Тобол, который расходует по 3-4 миллиарда тенге в год, и добивается чего-то только за счет легионеров, что тоже для местных ребят никакой пользы. И пенопласт поотклеевается местами и от этого дома станут выглядеть хуже, тоже ясно.



Но машинки в Сити-Центре: здесь аким развернул непримиримую борьбу, детские машинки, не какие-то пассажирские перевозки - с непонятным интервалом движения, не вывоз мусора, когда все мусорки завалены, не борьба с ворующими ПКСК, которые не дают жителям создать ОСИ, и из-за этого и детским площадкам приходит песец, не контроль за подрядчиками, строящими дороги и дома, что уже сразу надо переделывать, и не даже отремонтировать Детскую областную больницу, а с ДЕТСКИМИ МАШИНКАМИ.



Что дальше? Запретит продавать мороженое и лимонад?