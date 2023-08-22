Закладчика наркотиков, гастролера из Костанайской области задержали в Кокшетау
22 августа 2023, 17:54 | Криминал
21-летнего жителя нашей области задержали в минувшие выходные в Кокшетау на ул. Б. Момышұлы. При этом сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области обнаружили у подозреваемого 18 свертков, обмотанных изолентой, с неким веществом.
- Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком а-PVP, весом более 12 гр., - сообщает пресс-служба МВД. - Со слов подозреваемого, он приехал в Кокшетау 17 августа для распространения наркотиков через тайники, и уже успел сделать несколько закладок.
Полицейские устанавливают преступные связи задержанного и канал поставки наркотиков в Акмолинскую область.
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