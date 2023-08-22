Именно столько должно стоить горючее на нефтебазах операторов по поставке в регион удешевленного топлива. Информацию об этом уточняли сегодня, 22 августа, на заседании акимата области.

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- На сегодня средняя цена дизтоплива на рынке — 295 тенге/л, - сказал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. - По поручению руководства страны цена снижена до 250 тенге. И выше она у операторов быть не должна.

Однако снижение отпускной цены произведено недавно, а июльское горючее в область поступило по другой цене, 283 тенге/л. Региону на уборку выделено 85 000 т, из которых 29 000 т, по данным облсельхозуправления на 21 августа, в область уже завезено.

- Как быть с ценой, которая была и которая сейчас будет? Обращаюсь к акимам районов с просьбой довести следующую информацию до сельхозтоваропроизводителей, - обратился к главам районов заместитель акима области Арман АБЕНОВ, - июльские объемы пойдут по старой цене, по той цене, которая ранее была зафиксирована в договорах с НПЗ, перерасчета по июльским объема не будет. Августовские объемы — даже если это топливо получено и оплачено, но это еще не проведено через налоговую, будет перерасчет. То есть сельхозпроизводитель по факту должен получить дизтопливо по 250 тенге за литр. Но если он оплатил и уже все через налоговую проведено — тогда перерасчета не будет.