Информация о погоде прозвучала сегодня, 22 августа, на заседании акимата Костанайской области. «Привязана» была к срокам уборочной кампании, но наверняка будет полезна всем садоводам-огородникам.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- В третьей декаде августа погода ожидается неустойчивая, умеренно теплая и дождливая, местами грозы, град и порывистый ветер 15-25 м/сек, температура воздуха ночью 8-15 градусов, днем 15-25 тепла, - сообщил директор КФ РГП «Казгидромет» Самат ЖАЗЫЛБЕКОВ, - наиболее обильные дожди ожидаются в периоды 23-24 и 28-29 августа. Сильные осадки пройдут на севере и востоке области. В конце месяца характер погоды изменится на преимущественно без осадков. В ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до 5-10 градусов, на севере области — до 2 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться до 28 градусов.

В сентябре на всей территории области по сравнению с августом температура воздуха понижается на 5-10 градусов. На протяжении всего месяца ожидается переменчивая погода — похолодание будет чередоваться с потеплением и обратно, что характерно для переходного сезона. В сентябре средние значения температуры воздуха ожидаются 12-16 градусов, что около нормы. На большей части территории области заморозки на поверхности почвы, а на севере области и в воздухе до минус 3 градусов будут наблюдаться в конце первой декады месяца. Это будет кратковременно — 1-2 ночи. В первой декаде сентября ожидаются колебания температуры воздуха: ночью от 0 до 8 градусов, местами от минус 3 до плюс 5-13 градусов. Днем от 13-18 до 18-23 градусов. Погода последних двух декад сентября будет формироваться под влиянием серии циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов, которые обусловят резкие перепады температур. Предполагаются колебания температуры воздуха ночью от 0 до плюс 5 (на севере области от минус 3 до плюс 10-15), днем 13-18, 23-28 градусов.

Переход среднесуточных температур через 10 градусов в Костанайской области ожидается в конце третьей декады сентября.

Количество осадков за месяц на большей части области ожидается в пределах нормы. В первой половине месяца прогнозируются преимущественно локальные грозовые дожди, во второй возможен переход к обложным.