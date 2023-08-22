Ход уборочной кампании обсудили сегодня на заседании правительства. В этом году казахстанские аграрии в ряде регионов столкнулись с такими проблемами, как засуха и отсутствие поливной воды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, в пострадавших регионах ожидаемо будет собрано меньше урожая. Вместе с тем глава кабмина назвал ситуацию контролируемой.

"Собранного урожая однозначно хватит. Казахстанцы без хлеба не останутся", - заверил премьер.

По информации министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, при средней урожайности 11,5 центнера с гектара намолочено 2,8 миллиона тонн зерна. Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составит 24 миллиона гектаров, в том числе зерновых – 17,4 миллиона гектаров.

Вместе с тем премьер отметил, что климатические изменения и дефицит воды становятся серьезным вызовом для сельского хозяйства. В связи с этим Смаилов заявил о необходимости разработать дорожную карту по усилению рационального использования водных ресурсов.

"Регионам надо активно внедрять водосберегающие технологии. Также в нынешних условиях необходимо уделить особое внимание заготовке кормов", - сказал он.