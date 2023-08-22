КНБ пресек канал незаконной миграции в Костанайской области
22 августа 2023, 11:40 | Криминал
Незаконный канал миграции пресечен в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Сообщается, что 13 августа военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области совместно с сотрудниками департаментов КНБ и полиции области был задержан иностранец, подозреваемый в организации незаконной миграции четырех граждан стран Южной Азии.
Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 394 Уголовного кодекса. Отмечается, с начала 2023 года на территории Костанайской области задержано 32 иностранца.
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