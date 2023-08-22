Международный чемпионат по спидкубингу «Rudny Open 2023» состоялся на выходных в молодежном ресурсном центре Рудного. Собирать механические головоломки на скорость приехали 25 участников. Помимо казахстанцев в чемпионате участвовали спидкуберы из Монголии, России, Узбекистана и даже Индии.

Это официальные соревнования, которые впервые проводятся в Костанайской области. Участники соревнуются в девяти разных дисциплинах. Некоторые отличаются предметом сборки, другие тем, используете ли вы одну или две руки. Отдельная дисциплина – сборка головоломки вслепую по памяти. Все достижения участников заносятся в онлайн-рейтинг, а за самими соревнованиями следит аттестованный делегат всемирной ассоциации спидкубинга.

Игорь Аипкин (слева)

- Дело даже не в том, что победители чемпионата смогут участвовать в других турнирах, - отметил представитель ассоциации Игорь АИПКИН. - Самое важное, что, если здесь будет установлен какой-либо рекорд, национальный или мировой, он будет засчитан и признан во всех странах. Чемпионат в Рудном маленький, если сравнивать с турнирами в других городах, но в этом есть своя прелесть - здесь своя теплая, ламповая атмосфера.

В Рудном действительно был обновлен рекорд Казахстана по среднему времени сборки часов Рубика. Это двусторонний диск, на обеих сторонах которого расположено по девять циферблатов часов без минутных стрелок. Цель головоломки - установить на всех циферблатах одно и то же время, ровно 12 часов.

- Спидкубингом я увлекаюсь уже пять лет, - рассказал новый рекордсмен Казахстана по часам Рубика 19-летний павлодарец Даниял СУЛЕЙМЕН. - Я учусь в колледже, для меня спидкубинг это хобби. Для рекорда учитывается среднее время из 5 сборок. Мое среднее время сборки кубика 3х3 - семь секунд. Конечно, это не предел. И хочется поставить мировой рекорд - собрать часы Рубика за 3,29 секунды.

Предыдущий рекорд Казахстана принадлежал рудничанину Никите КИМУ. Его установили на соревнованиях в Стамбуле - среднее вре6мя сборки составило всего 7,5 секунд. На чемпионате в Рудном Никита был главным организатором.

- Я за свою жизнь участвовал в соревнованиях в шести странах, - рассказал Ким. - Для меня чемпионат в Рудном это способ отобразить то, как должны быть организованы соревнования по спидкубингу. Показать, как должны организаторы относиться к участникам. Когда я в прошлом месяце ездил на чемпионат в Турцию, я сам добирался из Измира в Стамбул, было очень тяжело, а местные организаторы не стали мне помогать. Поэтому на чемпионате в Рудном мы помогали участникам с билетами, водили их на экскурсию в музей, помогали с размещением в нашем городе. Я надеюсь, что участники запомнили этот чемпионат.

В чемпионате по спидкубингу не важно сколько тебе лет. Здесь 40-летний мужчина выступает наравне с школьником. Один из самых юных участников - 9-летний Никита ХЛОБЫСТИН.

- Мой рекорд в дисциплине 3х3 это 22 секунды, но я могу и быстрее, - говорит Никита. - Я еще собираю пирамидку, но она мне пока тяжело дается. Я научился собирать кубик Рубика за три дня. Я много тренировался, я плакал, потому что хотел стать крутым. Турнир в Рудном классный. Здесь много иностранцев. К примеру, участник из Монголии показывал мне разные алгоритмы сборки пирамидки.

Мухаммед АМИН - участник из Индии. На турнир он прилетел из Ташкента, где сейчас учится на медика.

- Этот чемпионат уникален, потому что организаторы нам сильно помогают, - рассказал Амин. – Самая сложная часть для меня - собрать кубик Рубика в дисциплине 3х3 вслепую. Хоть я много практикуюсь, на соревнованиях часто нервничаю и соревнования для меня трудные. Мое первое соревнование было десять лет назад. В Индии спидкубинг очень популярен. На чемпионат в Рудный я приехал с целью поставить собственный рекорд. В 3х3 вслепую мой рекорд 37 секунд.

Мухаммед Амин взял золото в соревнованиях по сборке кубика в слепую. Ему уступил Игорь Аипкин из Узбекистана и павлодарец Дамир Жанатаев. Подробные результаты по девяти дисциплинам можно посмотреть на сайте Международной ассоциации спидкубинга.

Фото Георгия ГОВОРОВА