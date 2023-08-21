ДТП произошло 19 августа около 23:00 на перекрестке улиц Баймагамбетова и Назарбаева. Неустановленный водитель нa регулируемом пешеходном переходе наехал на трех пешеходов и скрылся с места происшествия.

Иллюстративное фото

- 47-летний мужчина и двое несовершеннолетних (12 и 15 лет) доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Полиция принимает меры по задержанию водителя для привлечения его к административной ответственности за совершение ДТП и оставления места происшествия. Проводятся необходимые мероприятия.

По словам пользователя w1thlovedi в Instagram, в тот день на перекрестке были сбиты ее дядя и племянники. Наезд произошел, когда они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

- Машина летела на запрещающий сигнал светофора, водитель скрылся с места ДТП. Это было черное авто, но к сожалению номера по камерам не видно, шел дождь, - написала девушка. - Самое важное, что все живы. в полицию заявление написано, но найти его не могут. Как дорогу переходить, если тебя сбивают на разрешающий сигнал?!