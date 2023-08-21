Поэтому в РК продлили до апреля 2024 года запрет на доставку российской пшеницы автотранспортом. В данный момент цена пшеницы в приграничных с Казахстаном регионах России составляет порядка 67 тыс. тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на Eldala.kz. Однако при “белом” ввозе в Казахстан уплата НДС и транспортные издержки увеличивают ее стоимость до 90 тыс. тенге/тонна. Эта цифра станет ориентиром для цены казахстанской пшеницы нового урожая, считают казахстанские трейдеры.

Учитывая это, покупатели из Афганистана сейчас предлагают предоплату за сентябрьские поставки в 250-255 долларов/тонна (DAP Сарыагаш). Поставки в Узбекистан сейчас идут по 235-240 долларов/тонна.

Давление на цены как внутри Казахстана, так и на рынке Средней Азии может оказать приток контрабандной российской пшеницы. Сейчас ее цена, с учетом доставки в Казахстан, но без уплаты НДС - 16 тыс. рублей/тонна (80 тыс. тенге). Чтобы не допустить пересечения этим зерном границы, власти Казахстана продлили до 10 апреля 2024 года введенный в апреле нынешнего года запрет на доставку российской пшеницы автотранспортом, а сейчас готовят ограничения на импорт и железнодорожным транспортом - этот способ доставки останется возможен только на лицензированные элеваторы, птицеводческие компании и мукомольные комплексы.

Кстати, в список мукомольных компаний Казахстана, которые готовы принимать российскую пшеницу, включены 248 предприятий. Этот перечень передан в МСХ РК.

Лидером по количеству стала Костанайская область - 44 мельничных комплекса. Также в лидерах Северо-Казахстанская область, отсюда в заявке 42 мукомольных предприятия.